Еврожеребьевки, соперники Шахтера и Днепра-1, будущее Цыганкова и Довбика

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 7 ноября.

1. Реал против Ливерпуля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. 7 ноября состоялась жеребьевка первого этапа плей-оф ЛЧ

2А. Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы. «Горняки» узнали, с кем сразятся за выход в 1/8 финала

2В. Когда сыграет Шахтер? Стало известно время матчей 1/16 финала Лиги Европы. Стыковые матчи пройдут 16 и 23 февраля 2023 года

3. Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций. По итогам жеребьевки определились пары первого этапа плей-офф

4. Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика. Форвард и «Днепр-1» начали переговоры о подписании нового контракта

5. «Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт. Игрок хочет уйти, а клуб – договориться о новом контракте

6. Проводит эксперименты. Ротань назвал состав Украины U-21 на два матча. Команда готовится к Евро-2023

7. Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022. В Катар отправятся 26 футболистов

8. Санон не поможет. Сборная Украины начала подготовку к играм отбора к ЧМ. Накануне встреч с Нидерландами и Исландией произошли кадровые изменения

9. Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он? Нокаутрировал всех в профи, но не продержался против Джойса в любителях

10. Доминирование Кубацки и зашквар FIS. Итоги лыжного уик-энда. Sport.ua подводит итоги недели в лыжных видах спорта