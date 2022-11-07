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Лига Европы
07 ноября 2022, 22:30 | Обновлено 07 ноября 2022, 23:24
1305
0

Когда сыграет Шахтер? Стало известно время матчей 1/16 финала Лиги Европы

Стыковые матчи пройдут 16 и 23 февраля 2023 года

07 ноября 2022, 22:30 | Обновлено 07 ноября 2022, 23:24
1305
0
Когда сыграет Шахтер? Стало известно время матчей 1/16 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября в 14:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Соперником донецкого «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы стал французский клуб «Ренн».

Первый матч «Шахтер» сыграет дома 16 февраля в 19:45, а ответную игру – на выезде 23 февраля в 22:00. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

«Ренн» был соперником киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги Европы. Французский клуб дважды выиграл (2:1 в Ренне, 1:0 в Кракове).

Также настоящим наслаждением для болельщиков будет суперматч «Барселона» – «Ман Юнайтед».

Стали известны точные даты и время проведения матчей 1/16 финала Лиги Европы.

🏆 Лига Европы 2022/23. 1/16 финала

Даты матчей: 16 и 23 февраля 2023 года

Первые матчи, 16 февраля

Блок 1

  • 19:45. Барселона (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)
  • 19:45. Шахтер (Украина) – Ренн (Франция)
  • 19:45. Аякс (Нидерланды) – Унион Берлин (Германия)
  • 19:45. Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Рома (Италия)

Блок 2

  • 22:00. Ювентус (Италия) – Нант (Франция)
  • 22:00. Спортинг (Португалия) – Мидтьюлланд (Дания)
  • 22:00. Байер (Германия) – Монако (Франция)
  • 22:00. Севилья (Испания) – ПСВ (Нидерланды)

Вторые матчи, 23 февраля

Блок 1

  • 19:45. Нант (Франция) – Ювентус (Италия)
  • 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Спортинг (Португалия)
  • 19:45. Монако (Франция) – Байер (Германия)
  • 19:45. ПСВ (Нидерланды) – Севилья (Испания)

Блок 2

  • 22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Барселона (Испания)
  • 22:00. Ренн (Франция) – Шахтер (Украина)
  • 22:00. Унион Берлин (Германия) – Аякс (Нидерланды)
  • 22:00. Рома (Италия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Команды, напрямую попавшие в 1/8 финала

  • Арсенал (Англия)
  • Фенербахче (Турция)
  • Бетис (Испания)
  • Сен-Жилуаз (Бельгия)
  • Реал Сосьедад (Испания)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Фрайбург (Германия)
  • Ференцварош (Венгрия)

Пары 1/16 финала

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Источник Sport.ua
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