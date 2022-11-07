Когда сыграет Шахтер? Стало известно время матчей 1/16 финала Лиги Европы
Стыковые матчи пройдут 16 и 23 февраля 2023 года
7 ноября в 14:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Соперником донецкого «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы стал французский клуб «Ренн».
Первый матч «Шахтер» сыграет дома 16 февраля в 19:45, а ответную игру – на выезде 23 февраля в 22:00. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.
«Ренн» был соперником киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги Европы. Французский клуб дважды выиграл (2:1 в Ренне, 1:0 в Кракове).
Также настоящим наслаждением для болельщиков будет суперматч «Барселона» – «Ман Юнайтед».
Стали известны точные даты и время проведения матчей 1/16 финала Лиги Европы.
🏆 Лига Европы 2022/23. 1/16 финала
Даты матчей: 16 и 23 февраля 2023 года
Первые матчи, 16 февраля
Блок 1
- 19:45. Барселона (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)
- 19:45. Шахтер (Украина) – Ренн (Франция)
- 19:45. Аякс (Нидерланды) – Унион Берлин (Германия)
- 19:45. Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Рома (Италия)
Блок 2
- 22:00. Ювентус (Италия) – Нант (Франция)
- 22:00. Спортинг (Португалия) – Мидтьюлланд (Дания)
- 22:00. Байер (Германия) – Монако (Франция)
- 22:00. Севилья (Испания) – ПСВ (Нидерланды)
Вторые матчи, 23 февраля
Блок 1
- 19:45. Нант (Франция) – Ювентус (Италия)
- 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Спортинг (Португалия)
- 19:45. Монако (Франция) – Байер (Германия)
- 19:45. ПСВ (Нидерланды) – Севилья (Испания)
Блок 2
- 22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Барселона (Испания)
- 22:00. Ренн (Франция) – Шахтер (Украина)
- 22:00. Унион Берлин (Германия) – Аякс (Нидерланды)
- 22:00. Рома (Италия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Команды, напрямую попавшие в 1/8 финала
- Арсенал (Англия)
- Фенербахче (Турция)
- Бетис (Испания)
- Сен-Жилуаз (Бельгия)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Фрайбург (Германия)
- Ференцварош (Венгрия)
Пары 1/16 финала
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