Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы

7 ноября в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы, победители которых сыграют в 1/8 финала турнира.

Следите за жеребьевкой в режиме Live в нашем Telegram.

В жеребьевке приняли участие 16 клубов: команды, занявшие вторые места на групповом раунде Лиги Европы, а также клубы, вылетевшие во второй по рангу еврокубок из Лиги чемпионов.

Результаты жеребьевки:

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед» «Ювентус» – «Нант»

«Ювентус» – «Нант» «Спортинг» – «Мидтьюлланд»

«Спортинг» – «Мидтьюлланд» «Шахтер» – «Ренн»

«Шахтер» – «Ренн» «Аякс» – «Унион» Берлин

«Аякс» – «Унион» Берлин «Байер» – «Монако»

«Байер» – «Монако» «Севилья» – ПСВ

«Севилья» – ПСВ «Зальцбург» – «Рома»

Первые стыковые матчи состоятся 16 февраля, а ответные – 23 февраля.

Решающий матч Лиги Европы-2022/23 состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш-Арене» в Будапеште.