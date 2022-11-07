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Лига Европы
07 ноября 2022, 14:17 | Обновлено 07 ноября 2022, 15:30
11991
24

Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы

«Горняки» узнали, с кем сразятся за выход в 1/8 финала

07 ноября 2022, 14:17 | Обновлено 07 ноября 2022, 15:30
11991
24
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы, победители которых сыграют в 1/8 финала турнира.

В жеребьевке приняли участие 16 клубов: команды, занявшие вторые места на групповом раунде Лиги Европы, а также клубы, вылетевшие во второй по рангу еврокубок из Лиги чемпионов.

Результаты жеребьевки:

  • «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»
  • «Ювентус» – «Нант»
  • «Спортинг» – «Мидтьюлланд»
  • «Шахтер» – «Ренн»
  • «Аякс» – «Унион» Берлин
  • «Байер» – «Монако»
  • «Севилья» – ПСВ
  • «Зальцбург» – «Рома»

Первые стыковые матчи состоятся 16 февраля, а ответные – 23 февраля.

Решающий матч Лиги Европы-2022/23 состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш-Арене» в Будапеште.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 25
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olex.mykhailov
Досить таки нормальний жереб! Можна проходити цю команду
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+8
Dreifus
Начало было яркое - ушел МЮ сразу на Барсу, а потом один за другим свалили датчане и Нант. И остался только Ренн из приемлемых.
Так что все хорошо прошло
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+5
Chystyi_stavok
Звісно із французьких Нант був би куди кращим варіантом, але й Ренн теж можна проходити.
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+4
K_Sarioglo@i.ua
Цілком вдалий жереб. Явно кращим за Ренн варіантом був хіба що Мідтьюлланд. І це точно краще ніж Монако, ПСВ, Рома чи МЮ.
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+4
AK.228
Ренн норм, те що виніс мертве дінамо в одні ворота не показник 
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Kylee Soprano
Удачи ФК " Шахтёру": считаю, вполне проходимый соперник!
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+3
Владислав Антонов
Кращими варіантами були б лише Нант, Мідтьюлланн і Уніон Берлін, який не факт, що довго витримає боротьбу на два фронти. Успіху Шахтарю і чекаю на Фенербахче в 1/8-й. 
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+3
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axylinam
Отличный жребий, могло быть намного хуже
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+2
Умник
3 команда Франции, норм. 
Только никто не знает в какой форме будут физической игроки. 
Вообще состав каким будет.
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+1
Вася Пупкин
Тепер подивимось як Шахтар зіграє з французами. 
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+1
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Veter
Как раз успеют подготовиться к сопернику который будет все зиму играть и ничего переносить не надо
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0
xxxxxxxxxxxxххх
Нормально... прогнозирую не очень интересные матчи,но надо проходить. 
 Радует, что самых опасных наших потенциальных соперников свели между собой. МЮ- Барселона. Севилья -ПСЖ. Двух из этих команд в следующем круге не будет и это для нас хорошо.
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0
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Владимир Копяк
Пока шахтерам везет, достался один из слабейших соперников. Есть шанс пролезть дальше.
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0
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Aleks04
Якщо кроти продадуть узимку Мудрика, то будь-який із суперників для них стане останнім. Це мудрико-залежна команда.
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Это везуха! 23 февраля будем праздновать очередную Победу горняков!!!
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-5
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