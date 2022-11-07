Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
«Горняки» узнали, с кем сразятся за выход в 1/8 финала
7 ноября в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы, победители которых сыграют в 1/8 финала турнира.
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В жеребьевке приняли участие 16 клубов: команды, занявшие вторые места на групповом раунде Лиги Европы, а также клубы, вылетевшие во второй по рангу еврокубок из Лиги чемпионов.
Результаты жеребьевки:
- «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»
- «Ювентус» – «Нант»
- «Спортинг» – «Мидтьюлланд»
- «Шахтер» – «Ренн»
- «Аякс» – «Унион» Берлин
- «Байер» – «Монако»
- «Севилья» – ПСВ
- «Зальцбург» – «Рома»
Первые стыковые матчи состоятся 16 февраля, а ответные – 23 февраля.
Решающий матч Лиги Европы-2022/23 состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш-Арене» в Будапеште.
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