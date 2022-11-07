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Молодежные турниры
07 ноября 2022, 16:31 |
868
0

Проводит эксперименты. Ротань назвал состав Украины U-21 на два матча

Команда готовится к Евро-2023

07 ноября 2022, 16:31 |
868
0
Проводит эксперименты. Ротань назвал состав Украины U-21 на два матча
uaf.ua

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань назвал заявку молодежной сборной на мини-сбор и два контрольных матча против Израиля U-21 и Грузии U-21, которые пройдут с 15 по 22 ноября.

Тренер отметил, что состав преимущественно экспериментальный, чтобы посмотреть новых футболистов перед подготовкой к финальной частью Евро-2023 U-21.

Сбор пройдет в Грузии.

Вратари: Яков Кинарейкин («Днепр-1»), Денис Твардовский («Шахтер»), Кирилл Фесюн («Колос»).

Защитники: Роман Дидык, Ростислав Лях, Виталий Роман, Денис Слюсар (все — «Рух»), Александр Драмбаев («Зюльте-Варегем», Бельгия), Эдуард Козик, Марьян Фарина (оба — «Шахтер»), Максим Таловеров («Слован», Чехия), Денис Кузик («Колос»).

Полузащитники: Максим Брагару («Черноморец»), Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Алексей Кащук («Сабах», Азербайджан), Даниил Кравчук («Ингулец»), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько (оба - «Шахтер»), Максим Кучерявый («Сент-Джонстон», Шотландия), Артур Микитишин («Кривбасс»), Марко Сапуга («Рух»), Денис Шостак («Эшторил», Португалия).

Нападающие: Богдан Вьюник («Цюрих», Швейцария), Даниил Гончарук («Ллейда», Испания), Николай Кухаревич («Хиберниан», Шотландия).

Резервный список: Денис Бунчуков («Серен», Бельгия), Игорь Краснопир («Оболонь»), Артем Кулаковский («Ворскла»), Николай Михайленко («Заря»), Владислав Погорелый, Михаил Хромей (оба – «Шахтер»), Игорь Потимков («Металлист 1925»), Роман Якуба («Валмиера», Латвия).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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