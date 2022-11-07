Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций

7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций УЕФА.

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В жеребьевке приняли участие 16 клубов: команды, занявшие вторые места на групповом раунде Лиги конференций, а также клубы, вылетевшие в третий по рангу еврокубок из Лиги Европы.

Результаты жеребьевки:

«Карабах» – «Гент»

«Карабах» – «Гент» «Трабзонспор» – «Базель»

«Трабзонспор» – «Базель» «Лацио» – ЧФР

«Лацио» – ЧФР «Буде-Глимт» – «Лех»

«Буде-Глимт» – «Лех» «Брага» – «Фиорентина»

«Брага» – «Фиорентина» АЕК Ларнака – «Днепр-1»

АЕК Ларнака – «Днепр-1» «Шериф» – «Партизан»

«Шериф» – «Партизан» «Лудогорец» – «Андерлехт»

Первые матчи 1/16 финала состоятся 16 февраля, а ответные – 23 февраля.

Решающий поединок Лиги конференций-2022/23 состоится 7 июня 2023 года на стадионе «Фортуна Арена» в Праге.