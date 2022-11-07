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Лига конференций
07 ноября 2022, 15:18 | Обновлено 07 ноября 2022, 15:30
2719
6

Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций

По итогам жеребьевки определились пары первого этапа плей-офф

07 ноября 2022, 15:18 | Обновлено 07 ноября 2022, 15:30
2719
6
Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций УЕФА.

В жеребьевке приняли участие 16 клубов: команды, занявшие вторые места на групповом раунде Лиги конференций, а также клубы, вылетевшие в третий по рангу еврокубок из Лиги Европы.

Результаты жеребьевки:

  • «Карабах» – «Гент»
  • «Трабзонспор» – «Базель»
  • «Лацио» – ЧФР
  • «Буде-Глимт» – «Лех»
  • «Брага» – «Фиорентина»
  • АЕК Ларнака – «Днепр-1»
  • «Шериф» – «Партизан»
  • «Лудогорец» – «Андерлехт»

Первые матчи 1/16 финала состоятся 16 февраля, а ответные – 23 февраля.

Решающий поединок Лиги конференций-2022/23 состоится 7 июня 2023 года на стадионе «Фортуна Арена» в Праге.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Вася Пупкин
Треба брати реванш!
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+5
dmitriy_kk
Болельщикам Ларнаки уже в какой раз придётся отслеживать таблицу УПЛ
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+4
Veter
Шо там говорили про снаряд в одну воронку ???
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+3
Aleks04
Дуже добре. Час помсти!
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Andrey111
Дніпро і Шахтар пройдуть без вагань
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+1
Chystyi_stavok
Шахтарю потрапив Ренн, а Дніпру-1 АЕК, які грали проти Динамо у групі Ліги Європи. Дякую, поржав до сліз від такого співпадіння 
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0
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