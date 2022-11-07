Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций
По итогам жеребьевки определились пары первого этапа плей-офф
7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций УЕФА.
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В жеребьевке приняли участие 16 клубов: команды, занявшие вторые места на групповом раунде Лиги конференций, а также клубы, вылетевшие в третий по рангу еврокубок из Лиги Европы.
Результаты жеребьевки:
- «Карабах» – «Гент»
- «Трабзонспор» – «Базель»
- «Лацио» – ЧФР
- «Буде-Глимт» – «Лех»
- «Брага» – «Фиорентина»
- АЕК Ларнака – «Днепр-1»
- «Шериф» – «Партизан»
- «Лудогорец» – «Андерлехт»
Первые матчи 1/16 финала состоятся 16 февраля, а ответные – 23 февраля.
Решающий поединок Лиги конференций-2022/23 состоится 7 июня 2023 года на стадионе «Фортуна Арена» в Праге.
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