Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Цыганик LIVE рассказал, как складываются отношения в отношениях клуба «Днепр-1» и ключевого форварда команды Артема Довбика:

«Насчет Довбика могу сказать, что сейчас на этом этапе «Днепр-1» и Довбик начали процесс разговора о новом контракте. «Днепр-1» сделал предложение, и представители футболиста приняли предложение вести переговоры.

Сейчас идет разговор о том, что Довбик продлит контракт с «Днепром-1». На каких условиях? Будет ли там клаусула или условие о том, продавать или не продавать? Увидим!»

В текущем сезоне на счету Артема Довбика 11 голов и 3 ассиста в 18 матчах за «Днепр-1».