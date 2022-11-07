Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Форвард и «Днепр-1» начали переговоры о подписании нового контракта
Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Цыганик LIVE рассказал, как складываются отношения в отношениях клуба «Днепр-1» и ключевого форварда команды Артема Довбика:
«Насчет Довбика могу сказать, что сейчас на этом этапе «Днепр-1» и Довбик начали процесс разговора о новом контракте. «Днепр-1» сделал предложение, и представители футболиста приняли предложение вести переговоры.
Сейчас идет разговор о том, что Довбик продлит контракт с «Днепром-1». На каких условиях? Будет ли там клаусула или условие о том, продавать или не продавать? Увидим!»
В текущем сезоне на счету Артема Довбика 11 голов и 3 ассиста в 18 матчах за «Днепр-1».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решение испанца было мгновенным и крайне неожиданным…
Тренер «Баварии» – о жеребьевке 1/8 финала