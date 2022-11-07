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Украина. Премьер лига
07 ноября 2022, 22:50 | Обновлено 07 ноября 2022, 23:01
1062
1

Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика

Форвард и «Днепр-1» начали переговоры о подписании нового контракта

07 ноября 2022, 22:50 | Обновлено 07 ноября 2022, 23:01
1062
1
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
СК Днепр-1. Артем Довбик

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Цыганик LIVE рассказал, как складываются отношения в отношениях клуба «Днепр-1» и ключевого форварда команды Артема Довбика:

«Насчет Довбика могу сказать, что сейчас на этом этапе «Днепр-1» и Довбик начали процесс разговора о новом контракте. «Днепр-1» сделал предложение, и представители футболиста приняли предложение вести переговоры.

Сейчас идет разговор о том, что Довбик продлит контракт с «Днепром-1». На каких условиях? Будет ли там клаусула или условие о том, продавать или не продавать? Увидим!»

В текущем сезоне на счету Артема Довбика 11 голов и 3 ассиста в 18 матчах за «Днепр-1».

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Днепр-1 Артем Довбик Игорь Цыганык продление контракта
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Источник Циганик LIVE
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Олег Гуртовой
Хорошие "сапоги", надо продавать!!!!
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