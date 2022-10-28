Вылет Динамо из еврокубков, успех Днепра-1, названа цена на Мудрика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 27 октября.

1. Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака

Команде Мирчи Луческу не хватило победного рывка на последних минутах

2. Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон

В последнем туре подопечные Кучера попробуют занять первое место в группе

3. Итоги 5-го тура Лиги Европы. Неудача Динамо, Коваль пропустил от Роналду

27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы

4. Итоги 5-го тура Лиги конференций. Днепр-1 достиг исторического успеха

27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги конференций

5. ЛУЧЕСКУ: «Тяжело проводить в дороге по 10 часов несколько раз в неделю»

Киевское «Динамо» сыграло вничью с АЕК Ларнака и выбыло из еврокубков

6. За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика

Молодой талант может стать рекордным исходящим трансфером для «горняков»

7. Валенсия отказалась покупать Мудрика: известна причина

Испанский клуб не устроила трансферная стоимость таланта «Шахтера»

8. А Украина? В ООН призвали ФИФА отдать место Ирана на ЧМ-2022 другой сборной

Итальянцы никак не могут смириться с провалом в квалификации к мундиалю

9. Улучшил английский, но и отвечал по-русски. Лома – на пресс-конференции

Украинский боксер поучаствовал в пресс-конференции перед боем

10. Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо

Блогер Sport.ua – о путях выхода из кризиса для киевского клуба