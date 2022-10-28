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  4. ЛУЧЕСКУ: «Тяжело проводить в дороге по 10 часов несколько раз в неделю»
Лига Европы
28 октября 2022, 00:10 | Обновлено 28 октября 2022, 00:15
250
8

ЛУЧЕСКУ: «Тяжело проводить в дороге по 10 часов несколько раз в неделю»

Киевское «Динамо» сыграло вничью с АЕК Ларнака и выбыло из еврокубков

28 октября 2022, 00:10 | Обновлено 28 октября 2022, 00:15
250
8
ЛУЧЕСКУ: «Тяжело проводить в дороге по 10 часов несколько раз в неделю»
Twitter. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал выездной матч с АЕК Ларнака (3:3) в 5-м туре Лиги Европы:

«Сегодня игрокам не хватало физической силы. Но в техническом плане команда выглядела хорошо. При том что команда лишена возможности постоянно тренироваться. Жаль, что нам не удалось выйти из группы. Считаю, что мы этого заслуживали. Фантастика, что АЕК вышел из группы в Лигу конференций. Они этого очень хотели, и это им удалось. Поздравляю их с этим.

Завтра нас ждет путь назад, в Украину. Весь день мы будем в дороге. В воскресенье нам предстоит матч в чемпионате, а на следующий день снова пересечение границы и дорога в Краков, где мы сыграем с «Фенербахче». Очень тяжело проводить в дороге по 10 часов несколько раз в неделю».

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 8
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udman1111
А гроші отримувати досить непогані не важко?
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+2
Octopus
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Должны доказать, что являемся лучшей командой в группе»Тоже Луческу: «Тяжело проводить в дороге по 10 часов несколько раз в неделю»Надоело это нытье недофутболистов.Тяжело в окопе, после ливней по шею в воде солдату, благодаря которому вы имеете возможность играть и ноете? Это дно!
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+2
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Viktor Tarator
фу їбать та звали їбало ,сорі за матч і впринципі мірча не причому що так ДК грає але можна сказати так ми погано граємо далі буде краще .Бо ці відмаски ніхуя не кажуть,хлопці з 24 числа сидять в окопах і не жаліються а ці блять перетружені ,винні всі і команда і тренер ,спорт юа не баньте комент бо я сказав тру ,я сказав правду
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+1
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FootFun
От мені цікаво, а Шахтар та Дніпро-1 телепорт винайшли? Вони не проводять таку ж кількість часу в дорозі? Скільки можна вже скиглити?
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0
Veter
Теперь на вырученные за ничью деньги снимут какую нибудь колыбу в Карпатах до конца первого круга.
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0
4inga4gyk
Днище ты и клуб дно,ну признай уже это ,и не плачь 
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-1
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