ЛУЧЕСКУ: «Тяжело проводить в дороге по 10 часов несколько раз в неделю»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал выездной матч с АЕК Ларнака (3:3) в 5-м туре Лиги Европы:

«Сегодня игрокам не хватало физической силы. Но в техническом плане команда выглядела хорошо. При том что команда лишена возможности постоянно тренироваться. Жаль, что нам не удалось выйти из группы. Считаю, что мы этого заслуживали. Фантастика, что АЕК вышел из группы в Лигу конференций. Они этого очень хотели, и это им удалось. Поздравляю их с этим.

Завтра нас ждет путь назад, в Украину. Весь день мы будем в дороге. В воскресенье нам предстоит матч в чемпионате, а на следующий день снова пересечение границы и дорога в Краков, где мы сыграем с «Фенербахче». Очень тяжело проводить в дороге по 10 часов несколько раз в неделю».