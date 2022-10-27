Мирча ЛУЧЕСКУ: «Должны доказать, что являемся лучшей командой в группе»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями о матче Лиги Европы с АЕКом в Ларнаке, завершившийся вничью 3:3.

«Мы заслуживали большего. Из-за глупых ошибок мы пропустили голы. Хочу отметить, что АЕК – очень хорошая команда, с хорошей физической подготовкой. Мы проиграли в борьбе, игроки АЕКа играли намного агрессивнее, быстрее. В физическом плане они превосходили нас. Но мы превзошли соперника в голевых моментах. Мы не реализовали несколько хороших возможностей. А соперники воспользовались нашими ошибками и забили три гола.

Это успех для АЕКа, они очень хотели выйти из группы. Их игра против всех команд в группе стала неожиданностью. А нам еще предстоит важный матч с «Фенербахче», потому что мы должны доказать, что являемся лучшей командой в группе. Мы не достигли хороших результатов, но провели очень хорошие матчи.

Поздравляю АЕК с проходом в Лигу конференций. Надеюсь, что они продолжат двигаться дальше и удивлять европейские клубы. Это команда с хорошими, опытными, техничными исполнителями. Жаль, что во втором тайме наши соперники пытались тянуть время, было много остановок. Мы хотели выиграть, но мы хорошо провели только заключительные части обоих таймов, когда команда продемонстрировала желание победить.

Завтра нас ждет путь назад, в Украину. Весь день мы будем в дороге. В воскресенье нам предстоит матч в чемпионате, а на следующий день снова пересечение границы и дорога в Краков, где мы сыграем с «Фенербахче». Очень тяжело проводить в дороге по 10 часов несколько раз в неделю. Сегодня игрокам не хватало физической силы. Но в техническом плане команда выглядела хорошо. При том что команда лишена возможности постоянно тренироваться. Жаль, что нам не удалось выйти из группы. Считаю, что мы этого заслуживали. Фантастика, что АЕК вышел из группы в Лигу конференций. Они этого очень хотели, и это им удалось. Поздравляю их с этим», – сказал Луческу.