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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Должны доказать, что являемся лучшей командой в группе»
Лига Европы
АЕК Ларнака
27.10.2022, FT 3 : 3
Динамо Киев
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Лига Европы
27 октября 2022, 23:38 |
2743
19

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Должны доказать, что являемся лучшей командой в группе»

Главный тренер «Динамо» – о матче с кипрским АЕКом

27 октября 2022, 23:38 |
2743
19
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Должны доказать, что являемся лучшей командой в группе»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями о матче Лиги Европы с АЕКом в Ларнаке, завершившийся вничью 3:3.

«Мы заслуживали большего. Из-за глупых ошибок мы пропустили голы. Хочу отметить, что АЕК – очень хорошая команда, с хорошей физической подготовкой. Мы проиграли в борьбе, игроки АЕКа играли намного агрессивнее, быстрее. В физическом плане они превосходили нас. Но мы превзошли соперника в голевых моментах. Мы не реализовали несколько хороших возможностей. А соперники воспользовались нашими ошибками и забили три гола.

Это успех для АЕКа, они очень хотели выйти из группы. Их игра против всех команд в группе стала неожиданностью. А нам еще предстоит важный матч с «Фенербахче», потому что мы должны доказать, что являемся лучшей командой в группе. Мы не достигли хороших результатов, но провели очень хорошие матчи.

Поздравляю АЕК с проходом в Лигу конференций. Надеюсь, что они продолжат двигаться дальше и удивлять европейские клубы. Это команда с хорошими, опытными, техничными исполнителями. Жаль, что во втором тайме наши соперники пытались тянуть время, было много остановок. Мы хотели выиграть, но мы хорошо провели только заключительные части обоих таймов, когда команда продемонстрировала желание победить.

Завтра нас ждет путь назад, в Украину. Весь день мы будем в дороге. В воскресенье нам предстоит матч в чемпионате, а на следующий день снова пересечение границы и дорога в Краков, где мы сыграем с «Фенербахче». Очень тяжело проводить в дороге по 10 часов несколько раз в неделю. Сегодня игрокам не хватало физической силы. Но в техническом плане команда выглядела хорошо. При том что команда лишена возможности постоянно тренироваться. Жаль, что нам не удалось выйти из группы. Считаю, что мы этого заслуживали. Фантастика, что АЕК вышел из группы в Лигу конференций. Они этого очень хотели, и это им удалось. Поздравляю их с этим», – сказал Луческу.

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Динамо Киев Лига Европы пресс-конференция Мирча Луческу АЕК Ларнака АЕК Ларнака - Динамо
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 19
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FootFun
Серйозно? Найкраща команда у групі? Хто небудь покажіть йому таблицю
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+13
ona_proigraet
это даже не смешно про лучшую команду группы на последнем месте. Это какой-то маразм
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+13
roman75zpr
Грустный цирк!
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+12
Resident Resident
Вже довів сьогодні..... Досить стомлювати поясненнями...
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+12
romario1501
Йому походу хтось таблицю вверх ногами перевернув )))
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+11
DK1961
У деда началась шизофрения в тяжелой форме. От безнаказанности (со стороны суркисят)
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+11
an52
Або Будулай вирішив дуже жирно тролити або повністю втратив зв'язок з реальністю
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+9
BekXan
Людина все життя в футболі працювала в багатьох командах і несе відверто маячню і хрінь ! Найкраща команда групи посідає перше місце і виходить далі !  А Луческу пора відправляти на пенсію.Годі вже.
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+8
ona_proigraet
Луческу живет в какой-то параллельной реальности. Хуже всего, что он в это реально верит. Одно очко в пяти матчах, но мы лучшая команда группы
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Lucky Lucky
скільки можна терпіти цього клоуна, ну камон
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+5
Bobyk
Лупеску йо*нутий
сурок йо*нутий
Динамо летить у прірву з космічною швидкістю, а вони роблять з себе жертв, шукають винних, паралельно знищуючи залишки поваги до славетного, в минулому, клубу 
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+4
udman1111
Якщо тобі важко в такому ритмі вже, то просто привселюдно подай у відставку. Всі зрозуміють, вік не той. Але так постійно ображати своїх молодих і здорових биків не варто. Багатьом хлопцям наразі не легше, але країну не ганблять.
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+3
Alexander Киев
Заберіть цього діда в дурку. Дякую.
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+3
Михаил Степанов
*бааать клоун!
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+2
Veter
С Бахчой хотя бы ради денег для клуба за победу должны грызть землю.
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+2
alekos59
Жлобина, все ездят  !!!
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0
DK1961
А вообще я вспоминаю. как он нес пургу в бытность тренером кротов - когда киевляне были чемпионами, а он говорил, что лучшие - его подопечные, раз они дважды у Динамо выиграли. Итоговая таблица его при этом ничуть не волновала, он ее игнорировал. Так что ничего нового. И дело здесь даже не в возрасте.
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0
Maks_krot
В структуре динамо курят что- то жёсткое ,или у цыгана вообще крыша поехала ,ваш уровень бронза турнира обл киевской не больше. 
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-1
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