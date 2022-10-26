В четверг, 27 октября, состоится поединок группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся АЕК Ларнака и киевское «Динамо». Матч пройдет в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Уступив, в прошлом туре Лиги Европы «Ренну», киевляне потеряли шансы выйти в плей-офф этого турнира. Теперь команда Мирчи Луческу будет бороться за третью позицию группы, которая даст возможность стать участником стыковых матчей за выход в плей-офф Лиги конференций. «Бело-синие» с нулем очков занимают последнее место в турнирной таблице группы В, АЕК набрал три очка. В Ларнаке «Динамо» устроит только победный результат. В первом матче с АЕКом, который состоялся в Кракове, киевляне уступили киприотам со счетом 0:1.

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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча АЕК Ларнака – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.