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АЕК Ларнака
27.10.2022 19:45 - : -
Динамо Киев
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Лига Европы
26 октября 2022, 22:46 | Обновлено 26 октября 2022, 23:24
297
1

АЕК Ларнака – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги Европы

26 октября 2022, 22:46 | Обновлено 26 октября 2022, 23:24
297
1
АЕК Ларнака – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 27 октября, состоится поединок группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся АЕК Ларнака и киевское «Динамо». Матч пройдет в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Уступив, в прошлом туре Лиги Европы «Ренну», киевляне потеряли шансы выйти в плей-офф этого турнира. Теперь команда Мирчи Луческу будет бороться за третью позицию группы, которая даст возможность стать участником стыковых матчей за выход в плей-офф Лиги конференций. «Бело-синие» с нулем очков занимают последнее место в турнирной таблице группы В, АЕК набрал три очка. В Ларнаке «Динамо» устроит только победный результат. В первом матче с АЕКом, который состоялся в Кракове, киевляне уступили киприотам со счетом 0:1.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча АЕК Ларнака – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Vitaliksaj
Пусть павелко смотрит текст, сколько эта херня будет продолжаться, почему я вечером с сыном не могу сесть посмотреть футбол, повелко убийца футбола в Украине и приведёт к его гибили
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