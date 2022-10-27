Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
Команде Мирчи Луческу не хватило победного рывка на последних минутах
Поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа из Ларнаки был для киевского «Динамо» ключевым в этом еврокубковом сезоне. Команда Мирчи Луческу потерпела поражения в первых четырех турах, однако сохраняла шансы продолжить борьбу за третье место и, как следствие, вылет в третий по рангу еврокубковый турнир – Лигу конференций. Но только при условии победы.
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Начало встречи показало, что добиться этой победы будет невероятно сложно. Уже на 26-й минуте киприоты вышли вперед благодаря голу-шедевру: после навеса с фланга Омри Альтман боковыми ножницами пробил в верхний угол ворот Руслана Нещерета. Голкипер «бело-синих» оказался бессилен в данной ситуации. Задача для «Динамо» усложнилась, подопечным Луческу нужно было забивать минимум дважды.
На последней минуте первого тайма, когда казалось, что на перерыв команды уйдут при счете 1:0 в пользу АЕКа, «Динамо» забило гол в раздевалку. Владислав Ванат, приняв передачу от Виталия Буяльского, оказался на ударной позиции в штрафной площади и прошил ворота кипрского клуба, восстановив статус-кво на табло. Тем не менее счет по-прежнему устраивал соперников украинского коллектива.
На второй тайм Мирче Луческу не удалось настроить своих подопечных должным образом. После перерыва АЕК снова поразил ворота Нещерета. На 53-й минуте Никос Энглезу навесил с левого фланга на голову Рафаэлу Лопешу, и тот точно пробил в угол ворот.
А на 72-й минуте, когда Нещерету пришлось третий раз доставать мяч из сетки, даже самые оптимистично настроенные болельщики «Динамо» мысленно попрощались с мечтами о еврокубковой весне.
Стоит отдельно отметить провал в защите, который и привел к третьему пропущенному мячу. Омри Альтман, который в квалификации также забивал «Днепру-1», отличился дублем, а Имад Фараж записал на свой счет две результативные передачи. А чем же ответил Луческу? Румынский специалист выпустил на замену Кахима Пэрриса, позволив 22-летнему ямайскому вингеру дебютировать в Лиге Европы.
Но джокером стал не Пэррис, а Денис Гармаш, который отквитал один мяч за 8 минут до конца основного времени встречи, пробив головой под перекладину после передачи от Александра Тымчика.
А в компенсированное время, при розыгрыше углового, Гармаш первым касанием грудью остановил мяч в штрафной площади, а вторым пробил мимо растерянного голкипера – 3:3.
«Динамовцы» поймали кураж и побежали забивать победный гол, однако оставалось совсем мало времени, что, безусловно, сыграло на руку киприотам. Подопечные Луческу, сыграв вничью, потеряли даже теоретические шансы на еврокубковую весну и на матч заключительного тура группового раунда против турецкого «Фенербахче» выйдут без турнирной мотивации.
Лига Европы УЕФА. Групповой этап. Группа B. 5-й тур.
АЕК Ларнака – «Динамо» Киев - 3:3
Альтман, 26, 72, Лопеш, 53 – Ванат, 45, Гармаш, 82, 90+1
Росалес, 79 – Шепелев, 35, Сидорчук, 51, Цыганков, 55, Забарный, 69, Диалло, 85.
АЕК Ларнака: Пирич, Энлезу, Томович, Миличевич, Росалес (Гонсалес, 89), Луиш Густаву, Понс, Дьюрчо (Наум, 89), Альтман (Олатунджи, 83), Фараж (Кипрос, 83), Лопеш (Мамас, 66).
«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Сирота, Забарный, Тимчик, Шепелев (Диалло, 84), Сидорчук, Буяльский (Перрис, 76), Кабаев (Гармаш, 65), Ванат (Беседин, 84), Цыганков.
Арбитр: Джон Битон (Мазервелл, Шотландия).
Стадион: «AEK Arena» (Ларнака, Кипр).
АЕК ЛАРНАКА - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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