Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака

Поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа из Ларнаки был для киевского «Динамо» ключевым в этом еврокубковом сезоне. Команда Мирчи Луческу потерпела поражения в первых четырех турах, однако сохраняла шансы продолжить борьбу за третье место и, как следствие, вылет в третий по рангу еврокубковый турнир – Лигу конференций. Но только при условии победы.

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Начало встречи показало, что добиться этой победы будет невероятно сложно. Уже на 26-й минуте киприоты вышли вперед благодаря голу-шедевру: после навеса с фланга Омри Альтман боковыми ножницами пробил в верхний угол ворот Руслана Нещерета. Голкипер «бело-синих» оказался бессилен в данной ситуации. Задача для «Динамо» усложнилась, подопечным Луческу нужно было забивать минимум дважды.

На последней минуте первого тайма, когда казалось, что на перерыв команды уйдут при счете 1:0 в пользу АЕКа, «Динамо» забило гол в раздевалку. Владислав Ванат, приняв передачу от Виталия Буяльского, оказался на ударной позиции в штрафной площади и прошил ворота кипрского клуба, восстановив статус-кво на табло. Тем не менее счет по-прежнему устраивал соперников украинского коллектива.

На второй тайм Мирче Луческу не удалось настроить своих подопечных должным образом. После перерыва АЕК снова поразил ворота Нещерета. На 53-й минуте Никос Энглезу навесил с левого фланга на голову Рафаэлу Лопешу, и тот точно пробил в угол ворот.

А на 72-й минуте, когда Нещерету пришлось третий раз доставать мяч из сетки, даже самые оптимистично настроенные болельщики «Динамо» мысленно попрощались с мечтами о еврокубковой весне.

Стоит отдельно отметить провал в защите, который и привел к третьему пропущенному мячу. Омри Альтман, который в квалификации также забивал «Днепру-1», отличился дублем, а Имад Фараж записал на свой счет две результативные передачи. А чем же ответил Луческу? Румынский специалист выпустил на замену Кахима Пэрриса, позволив 22-летнему ямайскому вингеру дебютировать в Лиге Европы.

Но джокером стал не Пэррис, а Денис Гармаш, который отквитал один мяч за 8 минут до конца основного времени встречи, пробив головой под перекладину после передачи от Александра Тымчика.

А в компенсированное время, при розыгрыше углового, Гармаш первым касанием грудью остановил мяч в штрафной площади, а вторым пробил мимо растерянного голкипера – 3:3.

«Динамовцы» поймали кураж и побежали забивать победный гол, однако оставалось совсем мало времени, что, безусловно, сыграло на руку киприотам. Подопечные Луческу, сыграв вничью, потеряли даже теоретические шансы на еврокубковую весну и на матч заключительного тура группового раунда против турецкого «Фенербахче» выйдут без турнирной мотивации.

Лига Европы УЕФА. Групповой этап. Группа B. 5-й тур.

АЕК Ларнака – «Динамо» Киев - 3:3

Альтман, 26, 72, Лопеш, 53 – Ванат, 45, Гармаш, 82, 90+1

Росалес, 79 – Шепелев, 35, Сидорчук, 51, Цыганков, 55, Забарный, 69, Диалло, 85.

АЕК Ларнака: Пирич, Энлезу, Томович, Миличевич, Росалес (Гонсалес, 89), Луиш Густаву, Понс, Дьюрчо (Наум, 89), Альтман (Олатунджи, 83), Фараж (Кипрос, 83), Лопеш (Мамас, 66).

«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Сирота, Забарный, Тимчик, Шепелев (Диалло, 84), Сидорчук, Буяльский (Перрис, 76), Кабаев (Гармаш, 65), Ванат (Беседин, 84), Цыганков.

Арбитр: Джон Битон (Мазервелл, Шотландия).

Стадион: «AEK Arena» (Ларнака, Кипр).

АЕК ЛАРНАКА - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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