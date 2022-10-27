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Лига Европы
АЕК Ларнака
27.10.2022, FT 3 : 3
Динамо Киев
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Лига Европы
27 октября 2022, 21:41 | Обновлено 27 октября 2022, 22:49
8720
62

Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака

Команде Мирчи Луческу не хватило победного рывка на последних минутах

27 октября 2022, 21:41 | Обновлено 27 октября 2022, 22:49
8720
62
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
ФК АЕК Ларнака

Поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа из Ларнаки был для киевского «Динамо» ключевым в этом еврокубковом сезоне. Команда Мирчи Луческу потерпела поражения в первых четырех турах, однако сохраняла шансы продолжить борьбу за третье место и, как следствие, вылет в третий по рангу еврокубковый турнир – Лигу конференций. Но только при условии победы.

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Начало встречи показало, что добиться этой победы будет невероятно сложно. Уже на 26-й минуте киприоты вышли вперед благодаря голу-шедевру: после навеса с фланга Омри Альтман боковыми ножницами пробил в верхний угол ворот Руслана Нещерета. Голкипер «бело-синих» оказался бессилен в данной ситуации. Задача для «Динамо» усложнилась, подопечным Луческу нужно было забивать минимум дважды.

На последней минуте первого тайма, когда казалось, что на перерыв команды уйдут при счете 1:0 в пользу АЕКа, «Динамо» забило гол в раздевалку. Владислав Ванат, приняв передачу от Виталия Буяльского, оказался на ударной позиции в штрафной площади и прошил ворота кипрского клуба, восстановив статус-кво на табло. Тем не менее счет по-прежнему устраивал соперников украинского коллектива.

На второй тайм Мирче Луческу не удалось настроить своих подопечных должным образом. После перерыва АЕК снова поразил ворота Нещерета. На 53-й минуте Никос Энглезу навесил с левого фланга на голову Рафаэлу Лопешу, и тот точно пробил в угол ворот.

А на 72-й минуте, когда Нещерету пришлось третий раз доставать мяч из сетки, даже самые оптимистично настроенные болельщики «Динамо» мысленно попрощались с мечтами о еврокубковой весне.

Стоит отдельно отметить провал в защите, который и привел к третьему пропущенному мячу. Омри Альтман, который в квалификации также забивал «Днепру-1», отличился дублем, а Имад Фараж записал на свой счет две результативные передачи. А чем же ответил Луческу? Румынский специалист выпустил на замену Кахима Пэрриса, позволив 22-летнему ямайскому вингеру дебютировать в Лиге Европы.

Но джокером стал не Пэррис, а Денис Гармаш, который отквитал один мяч за 8 минут до конца основного времени встречи, пробив головой под перекладину после передачи от Александра Тымчика.

А в компенсированное время, при розыгрыше углового, Гармаш первым касанием грудью остановил мяч в штрафной площади, а вторым пробил мимо растерянного голкипера – 3:3.

«Динамовцы» поймали кураж и побежали забивать победный гол, однако оставалось совсем мало времени, что, безусловно, сыграло на руку киприотам. Подопечные Луческу, сыграв вничью, потеряли даже теоретические шансы на еврокубковую весну и на матч заключительного тура группового раунда против турецкого «Фенербахче» выйдут без турнирной мотивации.

Лига Европы УЕФА. Групповой этап. Группа B. 5-й тур.

АЕК Ларнака – «Динамо» Киев - 3:3

Альтман, 26, 72, Лопеш, 53 – Ванат, 45, Гармаш, 82, 90+1

Росалес, 79 – Шепелев, 35, Сидорчук, 51, Цыганков, 55, Забарный, 69, Диалло, 85.

АЕК Ларнака: Пирич, Энлезу, Томович, Миличевич, Росалес (Гонсалес, 89), Луиш Густаву, Понс, Дьюрчо (Наум, 89), Альтман (Олатунджи, 83), Фараж (Кипрос, 83), Лопеш (Мамас, 66).

«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Сирота, Забарный, Тимчик, Шепелев (Диалло, 84), Сидорчук, Буяльский (Перрис, 76), Кабаев (Гармаш, 65), Ванат (Беседин, 84), Цыганков.

Арбитр: Джон Битон (Мазервелл, Шотландия).

Стадион: «AEK Arena» (Ларнака, Кипр).

АЕК ЛАРНАКА - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Омри Альтман (АЕК Ларнака).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Лопеш (АЕК Ларнака).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Омри Альтман (АЕК Ларнака).
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Динамо Киев Лига Европы АЕК Ларнака АЕК Ларнака - Динамо отчеты Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 62
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mayakovskiy1
Ну неплохо же! Антирекорда нет. Ничейка с пятой командой Кипра дорогого стоит. Цыганков, Забарный и прочие мастера смогут больше быть со своими семьями, поскольку их даже с доплатой никто не купит. Куда не плюнь сплошные плюсы
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+11
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Злий Глобинець
Коли ДК набрало в Лізі Чемпіонів у групі з Барсою, Баварією та Бенфікою 1 бал, це ще якось можна було зрозуміти. Але коли Динамо тим же складом набирає те ж очко в групі з Ренном, ніяким Фенером і ноунеймом Ларнакою - то тут вже нема слів.
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+11
Добрий Кіт
Відскочити від кіпріотів - це тепер досягнення для столичного клубу.
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+11
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Вусик
Просто жах
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+10
KIPR ALECS
Вот тебе и славная динамовская школа. Развалили всё в к херам суркисы....эта молодёжь играет как пенсионеры. Техники нет, скорости нет, футбольного мышления нет...а что есть? Спесь, тёлки и дорогие тачки. Это очень печально
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+9
victorpolo
Від кваліфікації ЛЧ до вильоту з групи ЛЄ... Цікаво, чи Луческу спроможеться взяти на себе провину за таку єврокампанію ? Сумніваюся...
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+8
DK1961
Надо было чаще вводить в состав легионеров, в конце матча именно Перрис и Диалло внесли перелом в игру. А Гармаш - единственный оказался мужиком в этой стае мажоров. Дед пожалуйста уйди добровольно!!!
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+8
Pecheneg2004
Позорники емае  Пока Шахтер обеспечил себе место в плей офф ЛЕ и даже претендует на плей офф ЛЧ, эти днища берут целое очко с самим АЕКом!! 
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+7
avk2307
Есть один позитив.
Забили на 90 +1, а не пропустили.
А так конечно печально...
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+6
Игорь Петров
Когда-то приличная, даже по европейским меркам , команда превратилась в полный отстой, жаль …
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+6
KOT
Гармаш за 20 мин сделал больше, чем команда за весь матч, стыдоба
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
Гармаша теперь не отпустят менее, чем за 30 млн. )
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+6
Miroslav1981
Нарешті не соромно за результат
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+5
Умник
Закономерно.
Я вижу выздоровление команды только с новым тренером.
Новые идеи, игроки, игровые схемы.
Шепелев Андриевский Кендзера Сирота Беседин до свидания. 
Вместо них царенко яцик горбач.
Вернуть Харатина 
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+5
Serg Sergio
Куча безвільних дятлів у татуюваннях, і вєчно тупящий циган... За то зряплати шестизначні... Давай, сурок ще можна сніспадать!!! 
Ответить
+4
Жека Еленок
Видно шото монзуль и тут намутила под киприотов 🙃
Ответить
+4
Aleks04
Гармаш красень
Ответить
+4
FunnyCat_____
Интересно, Суркисов все устраивает на данный момент ? 
Ответить
+4
Показать Скрыть 6 ответов
Lion
А сколько было вони после жеребьёвки......
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+3
Игорь Левченко
Отмучались...
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+3
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