Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЕК Ларнака – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
АЕК Ларнака
27.10.2022 19:45 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
27 октября 2022, 02:42 | Обновлено 27 октября 2022, 03:26
1145
1

АЕК Ларнака – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Игра за честь. И за Лигу конференций

27 октября 2022, 02:42 | Обновлено 27 октября 2022, 03:26
1145
1
АЕК Ларнака – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Динамо Киев

27 октября в Ларнаке состоится поединок пятого тура Лиги Европы между местным АЕК и «Динамо». Матч будет сродни финалу: обе команды потеряли шансы на плей-офф Лиги Европы, но претендуют на единственную путевку в Лигу конференций. Для того, чтобы получить евровесну, динамовцам нужно обязательно выигрывать.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

АЕК

После четырех туров группового турнира Лиги Европы в активе АЕК три очка. Эти баллы команда получила за победу над «Динамо». Остальные поединки в группе киприоты проиграли. Но именно АЕК у букмекеров и специалистов считается фаворитом в борьбе за третье место в группе, дающее право сыграть весной в Лиге конференций, ведь для того, чтобы решить турнирную задачу, островитянам нужно не проиграть вице-чемпионам Украины. Любой иной исход поединка их однозначно устроит.

Накануне игры с «Динамо» АЕК провел поединок внутреннего календаря. В восьмом туре чемпионата Кипра коллектив из Ларнаки на выезде в принципиальной встрече уступил АПОЭЛ – 0:1. Подопечные Ольтры пропустили гол в конце первого тайма.

После этого поражения АЕК опустился на пятое место в турнирной таблице. В активе команды 13 баллов.

Динамо

На Кипр вице-чемпионы Украины добирались транзитом через Кишинев. Автобусом. Девять часов. Далее самолетом в Ларнаку. В столице Молдовы украинцы провели полноценное вечернее тренировочное занятие, после чего утром отбыли в пункт назначения.

В составе динамовской делегации – 22 футболиста. Вне заявки традиционно оказались травмированные Бущан, Бойко и Шапаренко, к которым присоединился Дубинчак, у которого перелом ребер. А также Кулач и Лонвейк, не заявленные на Лигу Европы.

О моральном состоянии «бело-синих» можно лишь догадываться. Перед визитом на Кипр подопечные Луческу в чемпионате Украины провели очередной невзрачный поединок. В рамках девятого тура УПЛ киевляне на родном стадионе поделили очки с «Ворсклой» 1:1. После этой ничьей «Динамо» прочно обосновалось в середине турнирной таблицы (на восьмом месте).

Личные встречи

Предстоящая игра станет для соперников лишь второй очной. Первый матч, состоявшийся 15 сентября в Кракове, завершился минимальной победой киприотов 1:0.

Прогноз

Если динамовцы по-настоящему рассчитывают на продолжение еврокубковой борьбы, им нужно обязательно собраться, сплотиться и наконец-то сыграть так, как они умеют. А то, что они умеют, сомневаться не приходится: хотя бы на примере недавних поединков квалификации Лиги чемпионов (против «Фенербахче» и «Штурма»).

Несмотря на затянувшийся игровой кризис и кадровые проблемы, классово и индивидуально «Динамо» все-таки сильнее АЕК. Поэтому киевлянам нужно просто реализовать свое преимущество, воплотить его в забитые мячи.

АЕК – команда непростая, и первая игра между соперниками это лишний раз подтвердит. Однако киевляне – ничем не хуже. Как минимум. К тому же, у команды Ольтры есть явная ахиллесова пята: защита. В чемпионате Кипра АЕК после восьми туров пропустил восемь мячей. Для одного из лидеров первенства – многовато.

Если динамовцы сумеют проявить себя, нащупать слабые места соперника, они смогут рассчитывать на победу. Предположим, что команда Луческу победит 2:1.

Ориентировочные составы:

АЕК: Пирич – Томович, Густаву, Тричковски, Гарсия, Миличевич, Росалес, Понс, Наум, Дьюрчо, Альтман

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Кабаев, Буяльский, Беседин.

27 октября, четверг

АЕК – Динамо
Ларнака. «АЕК Арена – Георгиос Карапатакис». 19:45
ТВ-трансляция – MEGOGO
АЕК – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Джон Битон (Шотландия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
АЕК Ларнака – Динамо. Текстовая трансляция матча
Ураган – Бенфика. Прогноз и анонс на матч основного раунда Лиги чемпионов
Сергей СИДОРЧУК: «Уверены, что сыграем лучше, чем в первом матче с АЕКом»
Лига Европы прогнозы АЕК Ларнака Динамо Киев АЕК Ларнака - Динамо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария забила три гола и обыграла Барселону на Камп Ноу
Футбол | 26 октября 2022, 23:59 4
Бавария забила три гола и обыграла Барселону на Камп Ноу
Бавария забила три гола и обыграла Барселону на Камп Ноу

Голы у немецкого клуба забили Садио Мане, Эрик Шупо-Мотинг, Бенжамен Павар

ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
Теннис | 26 октября 2022, 10:20 7
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское

Александра Олейникова уже успела выиграть один турнир под флагом Украины

Шахтер в ЛЧ: немного солнца в холодной воде
Футбол | 26.10.2022, 11:45
Шахтер в ЛЧ: немного солнца в холодной воде
Шахтер в ЛЧ: немного солнца в холодной воде
Тоттенхэм – Спортинг – 1:1. VAR не засчитал гол Кейна. Видео голов и обзор
Футбол | 27.10.2022, 01:12
Тоттенхэм – Спортинг – 1:1. VAR не засчитал гол Кейна. Видео голов и обзор
Тоттенхэм – Спортинг – 1:1. VAR не засчитал гол Кейна. Видео голов и обзор
Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
Футбол | 26.10.2022, 07:00
Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex86 1
Поднажмите уже и выиграйте, а то стыдно должно быть в футболках ДК показывать "результаты.
1:2 
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
25.10.2022, 18:45 10
Другие виды
УСИК – Фьюри: «Эй, пьянчужка, давай решим, кто лучший в мире»
УСИК – Фьюри: «Эй, пьянчужка, давай решим, кто лучший в мире»
25.10.2022, 19:30 4
Бокс
Шахтер U-19 обыграл Селтик и вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
Шахтер U-19 обыграл Селтик и вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
25.10.2022, 17:56 27
Футбол
Селтик – Шахтер: «горнякам» нужна победа на Хэмпден Парк
Селтик – Шахтер: «горнякам» нужна победа на Хэмпден Парк
25.10.2022, 10:40 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усика никак не оцениваю. Размажу его в ринге и все»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усика никак не оцениваю. Размажу его в ринге и все»
25.10.2022, 17:28
Бокс
Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
25.10.2022, 05:19 16
Футбол
ФОТО. Марта Костюк порадовала подписчиков откровенными фотографиями
ФОТО. Марта Костюк порадовала подписчиков откровенными фотографиями
25.10.2022, 23:35 4
Теннис
ВИДЕО. Артете нужен только Мудрик, Соболь продлился, ставим на Шахтер
ВИДЕО. Артете нужен только Мудрик, Соболь продлился, ставим на Шахтер
25.10.2022, 12:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности