АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы
27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».
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Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.
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АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
1:0. Омри Альтман, 26 мин.
1:1. Владислав Ванат, 45 мин.
2:1. Рафа Лопеш, 53 мин.
3:1. Омри Альтман, 72 мин.
3:2. Денис Гармаш, 82 мин.
3:3. Денис Гармаш, 90+2 мин.
События матча
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