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Лига Европы
АЕК Ларнака
27.10.2022, FT 3 : 3
Динамо Киев
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Лига Европы
27 октября 2022, 22:10 | Обновлено 27 октября 2022, 22:16
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0

АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

27 октября 2022, 22:10 | Обновлено 27 октября 2022, 22:16
8025
0
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча

1:0. Омри Альтман, 26 мин.

1:1. Владислав Ванат, 45 мин.

2:1. Рафа Лопеш, 53 мин.

3:1. Омри Альтман, 72 мин.

3:2. Денис Гармаш, 82 мин.

3:3. Денис Гармаш, 90+2 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Омри Альтман (АЕК Ларнака).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Лопеш (АЕК Ларнака).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Омри Альтман (АЕК Ларнака).
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Источник Sport.ua
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