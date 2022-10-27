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Лига конференций 2022/2023. Группа Е. 3 тур.

«Днепр-1» (Украина) - «Аполлон» (Кипр) - 1:0.

Пихаленок, 39.

В. Йованович, 26, Дигини, 90+4.

Жради, 88 (неспортивное поведение).

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш – Рубчинский (Когут, 70), Бабенко - Танчик (Кононов, 82), Пихаленок (Логінов, 85), Назаренко (Бузанелло, 85) – Довбик.

«Аполлон»: Йованович – Алеесами, В. Йованович, Кирияку, Кабрал (Жради, 79) – Шполярич (Хаммас, 68), Коль – Йостен (Ва, 68), Онженда (Дабо, 68), Питтас – Енти (Дигини, 68).

Арбитр: Антониу Нобре (Португалия).

Стадион: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия).

ДНЕПР-1 - АПОЛЛОН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА