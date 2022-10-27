Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
В последнем туре подопечные Кучера попробуют занять первое место в группе
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Лига конференций 2022/2023. Группа Е. 3 тур.
«Днепр-1» (Украина) - «Аполлон» (Кипр) - 1:0.
Пихаленок, 39.
В. Йованович, 26, Дигини, 90+4.
Жради, 88 (неспортивное поведение).
«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш – Рубчинский (Когут, 70), Бабенко - Танчик (Кононов, 82), Пихаленок (Логінов, 85), Назаренко (Бузанелло, 85) – Довбик.
«Аполлон»: Йованович – Алеесами, В. Йованович, Кирияку, Кабрал (Жради, 79) – Шполярич (Хаммас, 68), Коль – Йостен (Ва, 68), Онженда (Дабо, 68), Питтас – Енти (Дигини, 68).
Арбитр: Антониу Нобре (Португалия).
Стадион: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы
Луческу определил стартовый состав