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Лига конференций
Днепр-1
27.10.2022, FT 1 : 0
Аполлон Лимасол
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Лига конференций
27 октября 2022, 23:53 | Обновлено 28 октября 2022, 00:10
1633
12

Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон

В последнем туре подопечные Кучера попробуют занять первое место в группе

27 октября 2022, 23:53 | Обновлено 28 октября 2022, 00:10
1633
12
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
СК Днепр-1

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций 2022/2023. Группа Е. 3 тур.

«Днепр-1» (Украина) - «Аполлон» (Кипр) - 1:0.

Пихаленок, 39.

В. Йованович, 26, Дигини, 90+4.

Жради, 88 (неспортивное поведение).

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш – Рубчинский (Когут, 70), Бабенко - Танчик (Кононов, 82), Пихаленок (Логінов, 85), Назаренко (Бузанелло, 85) – Довбик.

«Аполлон»: Йованович – Алеесами, В. Йованович, Кирияку, Кабрал (Жради, 79) – Шполярич (Хаммас, 68), Коль – Йостен (Ва, 68), Онженда (Дабо, 68), Питтас – Енти (Дигини, 68).

Арбитр: Антониу Нобре (Португалия).

Стадион: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия).

ДНЕПР-1 - АПОЛЛОН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Макс Максов
І хто би міг подумати, що два українських клуби в цьому сезоні потраплять у євровесну... І одна з них буде не Динамо, та й в Шахтар мало хто вірив! А Дніпро молодчики, добувають бали!
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+13
BekXan
Дніпро -1  дякуємо хлопцям.
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+11
dadlismit
Молодцы Днепр ! Показали киевским мажорам как нужно обыгрывать киприотов 
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+10
Aleks04
Маючи величезні проблеми у складі, Дніпро таки переміг кіпрський клуб. Є шанси зачепитися за перше місце, але для цього треба перемогти АЗ. Історична подія – вихід у євровесну. Дякую, командо!
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+9
Veter
Поздравляю. Можно и про реванш  с АЗ подумать . Чи ни звёзды...
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+9
Maks_krot
Спасибо и Днепру -1 за евровесну в такое трудное для страны и для всех время это успех когда два укр  клуба будет весной играть в евротурнирах!!динамо в евровесну  не попало ,тут ничего не скроешь  их уровень турнир на  обл или район ,они это доказали и показали молодцы !!!!!
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+8
dmitriy_kk
Молодцы Днепр! Это очень важная победа которая позволяет подобраться за первое место. Конечно игра была непростой. Если в первом тайме Днепр все контролировал, то во втором этот Аполлон будто бы озверел. Но наши ребята выстояли, с победой! 
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+5
victorpolo
Дуже стомлені наші були у другому таймі... Але з психологією все в порядку!!! Дуже приємно дивитись і вболівати, коли хлопці грають  " з душею"!!!
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+4
antt
Буде боротися за перше місце! Тільки тут значення вже особливе немає місце, оскільки можна претендувати лише на свій турнір, а не на нижчий рангом, як в ЛЧ чи ЛЄ. Цікаво як там турки, щодо нарахування коефеіцієнтів?
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
DSH88
Харьков рулит. д-1 поздравляем 
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+3
ya_3
Мої поздоровлення Дніпрянам - молодці! Так тримати! 
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+1
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