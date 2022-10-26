В четверг, 27 октября, в словацком Кошице состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского «Аполлона» из Лимассола. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по Киеву.

«Днепр-1» в этой еврокубковой компании явно не отстает. После вылета из Лиги Европы в Лигу конференций подопечные Кучера проиграли только раз. А так ни «Вадуц», ни «Аполлон» не составили достойную конкуренцию «днепрянам». Напомним, что игра первого круга закончилась уверенной победой на Кипре гостей – Артем Довбик оформил тогда дубль и сделал голевой пас на Рубчинского – 3:1. В чемпионате Украина «Днепр-1» идет на первом месте – не так давно в принципиальном матче был переигран харьковский «Металлист».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Аполлон» в украинской версии сайта.