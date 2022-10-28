ГОРОДОВ: «В последние 20 минут было тяжело. Эта победа – для всей Украины»

Тренер СК «Днепр-1» Валерий Городов прокомментировал итоги победного матча 5-го тура Лиги конференций против кипрского «Аполлона» (1:0) на послематчевой пресс-конференции.

– Мы очень рады этой победе. Она для всех граждан Украины. Считаю, что мы обыграли соперника на поле. И мы очень, очень рады этому. Только в последние 20 минут нам было сложновато, а так были моменты, которые нужно было реализовать. Главное, что сегодня мы в защите очень плотно сыграли.

– Что думаете о выходе команды в плей-офф Лиги конференций?

– Мы очень стремились к этому результату. Для нас это опыт в еврокубках. Выход в весеннюю стадию турнира – это очень хорошо. Также хочу поблагодарить Кошице, рабочих стадиона за прием и помощь.

– Определились ли вы с городом, где будете проводить матчи плей-офф? Останьтесь в Кошице?

– Это вопрос к нашему руководству.

– Есть ли какой-нибудь клуб, с которым вы бы хотели встретиться в следующем раунде?

– Надо доиграть групповой раунд, а дальше посмотрим.