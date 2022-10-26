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Днепр-1
27.10.2022 22:00 - : -
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Лига конференций
26 октября 2022, 13:47 | Обновлено 26 октября 2022, 13:52
342
0

Днепр-1 – Аполлон. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Ключевой поединок для команды Александра Кучера

26 октября 2022, 13:47 | Обновлено 26 октября 2022, 13:52
342
0
Днепр-1 – Аполлон. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
СК Днепр-1

В четверг, 27 октября, в словацком Кошице состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского «Аполлона» из Лимасола. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Днепр-1

Днепряне в этом сезоне показывают просто впечатляющие результаты в национальном чемпионате. Действующие бронзовые призеры УПЛ за 8 сыгранных поединков набрали 22 очка из 24 возможных и возглавляют турнирную таблицу, опережая донецкий «Шахтер», который тренирует экс-наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич, на три балла. Однако «горняки» при этом провели на одну игру меньше.

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На международной арене успехи подопечных Александра Кучера не столь выразительные. В плей-офф квалификации Лиги Европы днепровская команда уступила кипрскому АЕКу из Ларнаки (1:2, 0:3), из-за чего вылетела в третий по рангу еврокубковый турнир. Да и старт в Лиге конференций получился скомканным: поражение от нидерландского АЗ (0:1) и ничья с лихтенштейнским «Вадуцом» (2:2) не позволили сильно насладиться победой над «Аполлоном» (3:1) в первом круге.

К счастью, в четвертом туре днепряне в компенсированное время вырвали победу над «Вадуцом». В том поединке подопечные Кучера вполне могли и проиграть, однако взяли важнейшие три очка и занимают второе место за два тура до конца группового этапа, опережая «Аполлон» на три балла. Победа в предстоящей встрече гарантировано принесет «Днепру-1» путевку в еврокубковую весну, и тогда в заключительном туре будет решающее сражение с АЗ за первое место и прямой выход в 1/8 финала турнира.

Аполлон

Клуб из города Лимасол, являющийся чемпионом Кипра, начинал свое евротурне с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киприотам на этой стадии противостояла лучшая команда Израиля – «Маккаби» Хайфа. Гостевую встречу «Аполлон» провалил (0:4), а на своем поле смог одержать победу со счетом 2:0. Однако этого не хватило для прохода в следующий этап.

«Аполлон» вылетел в Лигу Европы и в 4-м квалифайне потерпел очередную неудачу, уступив в серии послематчевых пенальти греческому «Олимпиакосу». Обе встречи завершились с одинаковым счетом 1:1, а в лотерее команда Давида Каталы пробивала менее точно, чем соперник и, как следствие, оказалась в Лиге конференций.

В первом туре группового раунда «бело-синие» в статусе фаворитов сыграли в безголевую ничью с «Вадуцом» (0:0), а затем последовали поражения от «Днепра-1» (1:3) и АЗ (2:3). В четвертом туре «Аполлону» удалось взять реванш у нидерландского клуба (1:0) и продолжить борьбу за второе место в квартете. В предстоящем матче «Аполлону» обязательно нужно побеждать, иначе поединок с «Вадуцом» на следующей неделе станет для киприотов последним в этом еврокубковом сезоне.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сваток, Логинов, Бузанелло, Сарапий, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Амаш, Довбик.

«Аполлон»: Йованович – Хаммас, Роберж, Пеберн, Мавриас, Колл, Шахар, Питтас, Хенти, Дегиньи, Ва.

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27 октября, четверг

«Днепр-1» – «Аполлон»
Кошице. «Кошицкая футбольная арена». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
ДНЕПР-1 – АПОЛЛОН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Антониу Нобре (Португалия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Днепр-1 Аполлон Лимасол Лига конференций Днепр-1 - Аполлон прогнозы Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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