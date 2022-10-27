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Лига конференций
Днепр-1
27.10.2022, FT 1 : 0
Аполлон Лимасол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 октября 2022, 23:59 |
2506
2

Днепр-1 – Аполлон – 1:0. Выход в евровесну. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги конференций

27 октября 2022, 23:59 |
2506
2
Днепр-1 – Аполлон – 1:0. Выход в евровесну. Видео гола и обзор матча
ФК Аполлон

27 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Аполлон» Лимасол.

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Матч проходит в Кошице на стадионе Кошице Футбол Арена.

Днепр-1 – Аполлон. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1:0. Александр Пихаленок, 38 мин.

События матча

88’
Bassel Jradi (Аполлон Лимасол) получает красную карточку.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
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Днепр-1 Аполлон Лимасол Лига конференций Днепр-1 - Аполлон Александр Пихаленок видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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AЛВ
Молодці Дніпро.!!!🇺🇦
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Сергей Кравчук
весной Днепр будет играть опять с Аеком
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