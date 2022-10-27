Лига конференций
27.10.2022, FT 1 : 0
Лига конференций27 октября 2022, 23:59 |
2506
2
Днепр-1 – Аполлон – 1:0. Выход в евровесну. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги конференций
27 октября 2022, 23:59 |
2506
2
27 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Аполлон» Лимасол.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Кошице на стадионе Кошице Футбол Арена.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Днепр-1 – Аполлон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
1:0. Александр Пихаленок, 38 мин.
События матча
88’
Bassel Jradi (Аполлон Лимасол) получает красную карточку.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
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