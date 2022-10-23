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Металлист
23.10.2022, FT 0 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 14:57 | Обновлено 23 октября 2022, 15:40
2471
8

Подарок для тренера. Днепр-1 дожал Металлист

Александр Кучер обыграл свой бывший клуб

23 октября 2022, 14:57 | Обновлено 23 октября 2022, 15:40
2471
8
Подарок для тренера. Днепр-1 дожал Металлист
СК Днепр-1

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоялся поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» принимал «Днепр-1». Противостояние Харькова и Днепра является принципиальным не одно десятилетие, поэтому обе команды были намерены одержать победу. Тем более днепряне после первой трети чемпионата ведут борьбу за чемпионство в УПЛ.

Харьковчане же были мотивированы еще и обыграть своего бывшего главного тренера Александра Кучера, который в межсезонье вместе с функционером Александром Красниковым перешел работать в клуб из Днепра. И хотя на котировках букмекеров подопечные Александра Призетко были очевидными аутсайдерами, в первом тайме они выглядели не хуже своих соперников.

Днепряне в целом создавали больше опасных моментов и отдельные из них вполне могли завершиться взятием ворот, если бы не уверенная игра молодого голкипера харьковчан Ореста Костика. Во втором тайме футболисты «Днепра-1» еще чаще применяли высокий прессинг, благодаря чему имели комфортное преимущество во владении мячом.

«Металлист» угрожал воротам бразильца Макса Валефа гораздо реже, да и остроты этим моментам не хватало. Тем не менее, организованная игра в обороне позволяла харьковчанам удерживать счет ничейным и рассчитывать на успешную контратаку, ведь визави всеми силами шли вперед вырывать три очка.

И все-таки «Днепру-1» удалось забить. На 85-й минуте Александр Пихаленок идеальной передачей вывел на свидание с вратарем Игоря Когута, вышедшего на замену, и тот без проблем разобрался с Костыком, открыв счет забитым мячам в этом сезоне.

А на предпоследней минуте основного времени номинальные хозяева остались вдесятером: Даниил Кныш был удален с поля за безумный прыжок в ноги Руслану Бабенко. Матч завершился минимальной победой днепрян, после которой в активе лидеров чемпионата уже 22 очка. «Металлист» с 13 баллами пока остается на шестой строчке турнирной таблицы.

Далее в календаре «Днепра-1» важнейший поединок группового раунда Лиги конференций против кипрского «Аполлона» из Лимасола. Встреча состоится уже в ближайший четверг.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Металлист» – «Днепр-1» - 0:1

Когут, 85

Танковский, 40, Демченко, 62, Чидомере, 77 – Бабенко, 52, Сарапий, 76, Кононов, 87, Когут, 90+1

Кныш, 89 (грубый фол)

«Металлист»: Костик – Каплиенко (Клименчук, 46), Федорив (Порох, 46), Мизюк, Шопин – Чайковский (Багачанский, 84) – Пидлепенец, Панасенко (Демченко, 58), Танковский (Чидомере, 64), Кныш – Прядун.

«Днепр-1»: Макс Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк – Бабенко, Горбунов (Назаренко, 46) – Гуцуляк (Когут, 54), Пихаленок, Танчик (Кононов, 83) – Довбик.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Удары (в створ): 4 (2) – 18 (6)
Угловые: 5 – 2
Оффсайды: 0 – 1.

МЕТАЛЛИСТ - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C

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Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 8
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witcher_rr
Вот шо за натура,постійно шукати гавно де його нема
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+3
Veter
Пожелаем днепрянам дожать и малосольного Аполлона
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+3
Александр
А что и так не видно что Днепр сильнее ?
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+2
Dreifus
В Металлисте лучшими были Танковский, Федорив, Чайковский и Каплиенко.
Угадайте кого заменили от греха подальше?
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-2
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Лавочкин
Слив 
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-3
Олег Никитюк
Под конец матча при счете 0:0 снимается опорник Чайковский и выходит молодой атакующий полузазитник Багачанский. После этого, естественно, Металлист пропускает. Спасибо, что вратаря не сняли под конец. Ясно-понятно.
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-5
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