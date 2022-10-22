Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Металлист
23.10.2022 13:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 19:26 | Обновлено 22 октября 2022, 19:28
414
0

Металлист – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

22 октября 2022, 19:26 | Обновлено 22 октября 2022, 19:28
414
0
Металлист – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В воскресенье, 23-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Команда Александра Кучера за последнюю неделю умудрилась совершенно растерять статус несокрушимой силы в украинском футболе. «Днепр-1» все еще находится на вершине турнирной таблицы, однако донецкий «Шахтер» уже успел догнать его по очкам, поэтому следующая ошибка днепрян может обернуться потерей лидерской позиции. Впрочем, матч против харьковского «Металлиста» фанаты СК ждали и без особой турнирной мотивации еще год назад, вот только теперь Кучер будет уже по другую сторону баррикад, та и «желто-синие» без легионеров, хотя и добиваются определенных успехов, идут не настолько уверенно, как могли бы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Верес – Заря. Текстовая трансляция матча
Аталанта – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Динамо – Ворскла. Текстовая трансляция матча
прогнозы чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Днепр-1 Металлист - Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского
Футбол | 22 октября 2022, 06:11 0
Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского
Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского

Главные новости за 21 октября на Sport.ua

Он читерил! Чисора обвинил Фьюри в жульничестве во время первого боя
Бокс | 21 октября 2022, 22:00 0
Он читерил! Чисора обвинил Фьюри в жульничестве во время первого боя
Он читерил! Чисора обвинил Фьюри в жульничестве во время первого боя

Недавно был официально объявлен третий поединок Фьюри и Чисоры

Очень спокойный успех. Александрия на Олимпийском обыграла Львов
Футбол | 22.10.2022, 16:59
Очень спокойный успех. Александрия на Олимпийском обыграла Львов
Очень спокойный успех. Александрия на Олимпийском обыграла Львов
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
Футбол | 22.10.2022, 06:23
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
Футбол | 22.10.2022, 19:21
ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
21.10.2022, 21:27
Бокс
ВИДЕО. Трилогия Фьюри и Чисоры. Боксеры провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Трилогия Фьюри и Чисоры. Боксеры провели дуэль взглядов
20.10.2022, 20:13 6
Бокс
ФОТО. Украинский боксер неожиданно встретил Усика в США
ФОТО. Украинский боксер неожиданно встретил Усика в США
21.10.2022, 10:20
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Фьюри запал на Джошуа, Эй Джей ему нравится»
Дерек ЧИСОРА: «Фьюри запал на Джошуа, Эй Джей ему нравится»
21.10.2022, 09:15 1
Бокс
Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед
Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед
20.10.2022, 22:54 10
Футбол
Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
20.10.2022, 20:50
Футбол
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо мне напоминает Барселону»
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо мне напоминает Барселону»
21.10.2022, 14:50 14
Футбол
ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике
ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике
21.10.2022, 07:32 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности