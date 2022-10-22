В воскресенье, 23-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Команда Александра Кучера за последнюю неделю умудрилась совершенно растерять статус несокрушимой силы в украинском футболе. «Днепр-1» все еще находится на вершине турнирной таблицы, однако донецкий «Шахтер» уже успел догнать его по очкам, поэтому следующая ошибка днепрян может обернуться потерей лидерской позиции. Впрочем, матч против харьковского «Металлиста» фанаты СК ждали и без особой турнирной мотивации еще год назад, вот только теперь Кучер будет уже по другую сторону баррикад, та и «желто-синие» без легионеров, хотя и добиваются определенных успехов, идут не настолько уверенно, как могли бы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.