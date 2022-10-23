Александр КУЧЕР: «Идем залечивать раны. У Днепра-1 много травмированных»

«Днепр-1» в матче чемпионата Украины сумел обыграть «Металлист» благодаря позднему голу Игоря Когута. Игру прокомментировал наставник Александр Кучер.

– Очень тяжело нам сегодня было. После матча с «Ингульцем» у нас много травмированных футболистов, и сегодня в матче выпали еще двое. Потому очень непростая игра для нас получилась. Это было как с давних времен еще дерби Днепра и Харькова, и у всех были свои амбиции. Нам противостояла хорошая команда, которая находится в верхней части турнирной таблицы и занимает там свое место по игре. Так что было очень непросто.

– Удивил ли вас чем-то сегодня «Металлист»?

– Отлично команда играла в обороне, и в атаке они проблемы нам создали. Да, возможно, много моментов у них не было, но они постоянно держали в напряжении нашу оборону. И эта нервозность в игре постоянно ощущалась. Но мы завоевали сегодня три очка, идем залечивать раны и готовиться к следующим матчам, ведь у нас очень сложный график и дальше нам будет нелегко.

– Ваша команда играет в напряженном графике, в то время как ваш конкурент «Шахтер» переносит один матч за другим. Почему так?

– Откровенно скажу, что мы не смотрим на конкурентов, а играем от себя. Готовимся на каждый матч, как на последний, и дальше так будем продолжать. Будет нам очень тяжело, поскольку много у нас травмированных. Даже не понимаю, кто у нас будет играть в следующем матче. Возможно, кого-нибудь подлатаем и ребята сумеют сыграть.