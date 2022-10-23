Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Идем залечивать раны. У Днепра-1 много травмированных»
Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 15:49 |
536
0

Александр КУЧЕР: «Идем залечивать раны. У Днепра-1 много травмированных»

Команда не без труда обыграла «Металлист»

23 октября 2022, 15:49 |
536
0
Александр КУЧЕР: «Идем залечивать раны. У Днепра-1 много травмированных»
ФК Днепр-1

«Днепр-1» в матче чемпионата Украины сумел обыграть «Металлист» благодаря позднему голу Игоря Когута. Игру прокомментировал наставник Александр Кучер.

– Очень тяжело нам сегодня было. После матча с «Ингульцем» у нас много травмированных футболистов, и сегодня в матче выпали еще двое. Потому очень непростая игра для нас получилась. Это было как с давних времен еще дерби Днепра и Харькова, и у всех были свои амбиции. Нам противостояла хорошая команда, которая находится в верхней части турнирной таблицы и занимает там свое место по игре. Так что было очень непросто.

– Удивил ли вас чем-то сегодня «Металлист»?

– Отлично команда играла в обороне, и в атаке они проблемы нам создали. Да, возможно, много моментов у них не было, но они постоянно держали в напряжении нашу оборону. И эта нервозность в игре постоянно ощущалась. Но мы завоевали сегодня три очка, идем залечивать раны и готовиться к следующим матчам, ведь у нас очень сложный график и дальше нам будет нелегко.

– Ваша команда играет в напряженном графике, в то время как ваш конкурент «Шахтер» переносит один матч за другим. Почему так?

– Откровенно скажу, что мы не смотрим на конкурентов, а играем от себя. Готовимся на каждый матч, как на последний, и дальше так будем продолжать. Будет нам очень тяжело, поскольку много у нас травмированных. Даже не понимаю, кто у нас будет играть в следующем матче. Возможно, кого-нибудь подлатаем и ребята сумеют сыграть.

По теме:
Металлист – Днепр-1 – 0:1. Видео гола и обзор матча
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нам тяжело без Забарного, Бущана и Шапаренко»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Оценил бы игру своей команды на три балла из пяти»
Александр Кучер Днепр-1 Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема
Футбол | 23 октября 2022, 13:26 3
МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема
МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема

Звездным португальцем никто не интересуется

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
Футбол | 22 октября 2022, 21:53 20
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды

Валерий Кривенцов покинул харьковский клуб

ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
Футбол | 22.10.2022, 19:21
ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
Снова без ничьей. Заря в Ровно минимально одолела Верес
Футбол | 23.10.2022, 14:56
Снова без ничьей. Заря в Ровно минимально одолела Верес
Снова без ничьей. Заря в Ровно минимально одолела Верес
Определились. Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера команды
Футбол | 23.10.2022, 11:00
Определились. Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера команды
Определились. Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
22.10.2022, 18:37 2
Футбол
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
23.10.2022, 10:35 2
Война
Андрей Шевченко получил награду от Golden Boy
Андрей Шевченко получил награду от Golden Boy
21.10.2022, 20:31 2
Футбол
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
22.10.2022, 06:23 34
Футбол
Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского
Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского
22.10.2022, 06:11
Футбол
ВИДЕО. Боец UFC разделась догола, чтобы пройти взвешивание
ВИДЕО. Боец UFC разделась догола, чтобы пройти взвешивание
21.10.2022, 19:45 4
MMA
Залужный обманул всех. ВСУ даже США не показали план обороны Украины
Залужный обманул всех. ВСУ даже США не показали план обороны Украины
22.10.2022, 15:45 15
Война
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри сошел с ума»
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри сошел с ума»
22.10.2022, 10:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности