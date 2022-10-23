Украина. Премьер лига23 октября 2022, 16:20 | Обновлено 23 октября 2022, 17:50
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Металлист – Днепр-1 – 0:1. Видео гола и обзор матча
Команда Александра Кучера еще не проигрывала в нынешнем сезоне
23 октября 2022, 16:20 | Обновлено 23 октября 2022, 17:50
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«Днепр-1» в матче чемпионата Украины сумел обыграть «Металлист» благодаря позднему голу Игоря Когута. Команда Александра Кучера продолжает идти без поражений в сезоне УПЛ.
События матча
89’
Даниил Кныш (Металлист) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Когут (Днепр-1).
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