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Чемпионат Украины
Металлист
23.10.2022, FT 0 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 16:20 | Обновлено 23 октября 2022, 17:50
761
0

Металлист – Днепр-1 – 0:1. Видео гола и обзор матча

Команда Александра Кучера еще не проигрывала в нынешнем сезоне

23 октября 2022, 16:20 | Обновлено 23 октября 2022, 17:50
761
0
Металлист – Днепр-1 – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Днепр-1

«Днепр-1» в матче чемпионата Украины сумел обыграть «Металлист» благодаря позднему голу Игоря Когута. Команда Александра Кучера продолжает идти без поражений в сезоне УПЛ.

События матча

89’
Даниил Кныш (Металлист) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Когут (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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