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  4. А Украина? В ООН призвали ФИФА отдать место Ирана на ЧМ-2022 другой сборной
Чемпионат мира
27 октября 2022, 12:05 | Обновлено 27 октября 2022, 12:07
2755
11

А Украина? В ООН призвали ФИФА отдать место Ирана на ЧМ-2022 другой сборной

Итальянцы никак не могут смириться с провалом в квалификации к мундиалю

27 октября 2022, 12:05 | Обновлено 27 октября 2022, 12:07
2755
11
А Украина? В ООН призвали ФИФА отдать место Ирана на ЧМ-2022 другой сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. ООН

Посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли предложил заменить Иран на чемпионате мира 2022 на Италию.

Паоло Замполли обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино, чтобы тот исключил национальную команду Ирана с ЧМ-2022. Он предлагает вместо Ирана отправить на ЧМ-2022 Италию. Стоит отметить, что он итальянец, который работает послом в Доминике при ООН:

«22 сентября 2022 года Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека выразил обеспокоенность по поводу насильственного реагирования сил безопасности на протесты в Иране.

Лично и весь мир мечтаем, и я уверен, что это будет лишь преимуществом для чемпионата мира, чтобы Италия сыграла против Англии после дисквалификации Ирана. Насколько я понимаю, Италия занимает первое место в рейтинге ФИФА среди тех, кто не квалифицировался».

Отметим, что в стыковых матчах Италия вылетела после того, как минимально уступила Северной Македонии (0:1).

Ранее иранские игроки и донецкий «Шахтер» также обращались в ФИФА с просьбой отстранить Иран от чемпионата мира, но про замену Ирана Италией нигде не шлось, только про Украину. К слову, украинская сборная также, как и Италия, с минимальным счетом уступила сборной Уэльса (0:1) в стыковых отборочных матчах.

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Источник Calciomercato
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Комментарии 11
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inflicted
а при чому тут Україна? Іран може замінити найкраща команда з Азії, або найкраща команда з рейтингом ФІФА
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+5
Chystyi_stavok
Це першочергово було ясно, що Україну там ніхто не чекає. Ми свій шанс профукали у відборі.
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+5
anacreon
Зараз як стерв'ятнкии всі почнуть те місце виклянчувати. Іран треба принципово виганяти, але це не значить, що місце тепер треба віддати Італії чи Україні чи кому-небудь. Цілковито може бути і просто три команди в групі. Або на худий кінець вибрати 4 збірні лузерів і провести  серед них два матчі  на вибуття. Хто переможе, той хай їде. Але кого вибирати? І до чого тут взагалі Україна? Крім нас інші збірні теж програли свої стики. Не принижуйтесь і не клянчіть подачки для нашої збірної. Наша збірна програла свої стики і ніхто їй нічого не винен. А Італія тут взагалі ні до чого. Тоді всі збірні, що програли свої поїздки почнуть сваритися і вимагати, щоб їм віддали.Найкращий варіант це просто  хай три збірні будуть в группі Ірану і між собою вирішують. 
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+3
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Сергій Кудінов
хотілось щоб Україна була на ЧС 2022, но повинна бути команда від Азії, також в стиках не пройшла Перу
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+3
Виктор Войцеховский
Понятно что по советсти должны заменить на ОАЭ. А на кого заменят посмотрим. 
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+1
Александр
Да пусть заменят на Италию.Италия по игре очень сильная команда .Главное чтоб не было на мундиале пособников фашистов иранцев .Которые не просто продают дроны а и сами же запускают по украинцам .Или прямо на ЧМ 22 отказаться выходить на поле против убийц
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0
⬆️
А Украина пока ещё не транснациональное государство как например Казахстан или Турция
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0
PETP0
Якщо по логіці - Іран можуть дискваліфікувати через допомогу раші у війни проти України, яка (війна), стала основною причиною не виходу України на ЧС, тому місце ірану має зайняти саме Україна. А рейтинг Італії хай цей посол собі на лобі витатуює.
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0
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