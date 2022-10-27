А Украина? В ООН призвали ФИФА отдать место Ирана на ЧМ-2022 другой сборной

Посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли предложил заменить Иран на чемпионате мира 2022 на Италию.

Паоло Замполли обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино, чтобы тот исключил национальную команду Ирана с ЧМ-2022. Он предлагает вместо Ирана отправить на ЧМ-2022 Италию. Стоит отметить, что он итальянец, который работает послом в Доминике при ООН:

«22 сентября 2022 года Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека выразил обеспокоенность по поводу насильственного реагирования сил безопасности на протесты в Иране.

Лично и весь мир мечтаем, и я уверен, что это будет лишь преимуществом для чемпионата мира, чтобы Италия сыграла против Англии после дисквалификации Ирана. Насколько я понимаю, Италия занимает первое место в рейтинге ФИФА среди тех, кто не квалифицировался».

Отметим, что в стыковых матчах Италия вылетела после того, как минимально уступила Северной Македонии (0:1).

Ранее иранские игроки и донецкий «Шахтер» также обращались в ФИФА с просьбой отстранить Иран от чемпионата мира, но про замену Ирана Италией нигде не шлось, только про Украину. К слову, украинская сборная также, как и Италия, с минимальным счетом уступила сборной Уэльса (0:1) в стыковых отборочных матчах.