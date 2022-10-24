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  4. Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
Чемпионат мира
24 октября 2022, 09:50 |
1350
4

Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»

Генеральный директор донецкого клуба призвал отстранить Иран от мундиаля

24 октября 2022, 09:50 |
1350
4
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что сборная Ирана по футболу должна быть отстранена от участия в чемпионате мира-2022 в Катаре, а ее место должна занять национальная команда Украины:

«В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут убивать иранские дроны и иранские ракеты.

Уже почти 250 таких дронов атаковали мирные города Украины. Каждый из них был произведен, поставлен иранскими властями, иранские инструкторы и военные непосредственно обучали и руководили запусками дронов, которые уничтожали дома, музеи, университеты, офисы, спортивные и детские площадки, а главное убивали украинцев. Среди них детей. Детей, также мечтавших посмотреть на свою сборную на чемпионате мира по футболу.

«Шахтер» призывает ФИФА и все международное сообщество добиться немедленного запрета выступления на чемпионате мира сборной Ирана за непосредственное участие этой страны в террористических атаках украинцев. Это будет справедливое решение, которое должно привлечь внимание всего мира к режиму, который как убивает своих лучших людей, так и помогает убивать украинцев. Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в мундиале. Имея неравные условия с другими сборными во время стыковых матчей, она играла сердцем.

Такое решение исторически и спортивно оправдано. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Достаточно повторять ошибки чемпионата мир-2018 в россии, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта.

Содействие участию террористов в чемпионате мира и является политикой. Пора положить конец такой политике», – сказал Палкин.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк ЧМ-2022 по футболу сборная Украины по футболу сборная Ирана по футболу Иран российско-украинская война
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Комментарии 4
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Gargantua
идея понятна, но шансы нулевые
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0
Serg Babak
мне кажется или Палкин больше делает ,чем павелка на информационом фронте? 
уже не первый раз палкин  миру подает информацию о войне и тп (например, товарняк сербии и тд..)
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-1
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