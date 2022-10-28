Итоги 5-го тура Лиги конференций. Днепр-1 достиг исторического успеха
27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги конференций
27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.
«Днепр-1» одержал победу над АЕК Ларнака (1:0) и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций. Единственный гол в матче забил Александр Пихаленок дальним ударом на 39-й минуте.
Теперь 3 октября в Нидерландах АЗ Алкмар и «Днепр-1» сыграют матч за первое место. Днепрянам нужна только победа, чтобы выйти сразу в 1/8 финала, без дополнительной стадии. В любом случае, «Днепр-1» впервые в истории клуба сыграет в весенней стадии еврокубков.
🏆 Лига конференций 2022/23
5-й тур, 27 октября
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