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Лига конференций
28 октября 2022, 01:00 | Обновлено 28 октября 2022, 01:18
238
0

Итоги 5-го тура Лиги конференций. Днепр-1 достиг исторического успеха

27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги конференций

28 октября 2022, 01:00 | Обновлено 28 октября 2022, 01:18
238
0
Итоги 5-го тура Лиги конференций. Днепр-1 достиг исторического успеха
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.

«Днепр-1» одержал победу над АЕК Ларнака (1:0) и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций. Единственный гол в матче забил Александр Пихаленок дальним ударом на 39-й минуте.

Теперь 3 октября в Нидерландах АЗ Алкмар и «Днепр-1» сыграют матч за первое место. Днепрянам нужна только победа, чтобы выйти сразу в 1/8 финала, без дополнительной стадии. В любом случае, «Днепр-1» впервые в истории клуба сыграет в весенней стадии еврокубков.

🏆 Лига конференций 2022/23

5-й тур, 27 октября

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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