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Лига Европы
28 октября 2022, 00:40 | Обновлено 28 октября 2022, 01:20
175
0

Итоги 5-го тура Лиги Европы. Неудача Динамо, Коваль пропустил от Роналду

27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы

28 октября 2022, 00:40 | Обновлено 28 октября 2022, 01:20
175
0
Итоги 5-го тура Лиги Европы. Неудача Динамо, Коваль пропустил от Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы. Ниже приведены их результаты.

Киевское «Динамо» сыграло вничью с командой АЕК Ларнака (3:3). Команда Мирчи Луческу потеряла шансы на продолжение выступлений в еврокубках.

Английский «Манчестер Юнайтед» разгромил «Шериф» из Молдовы (3:0). Один из голов в ворота Максима Коваля провел звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

🏆 Лига Европы 2022/23

5-й тур, 27 октября

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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