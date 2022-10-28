Итоги 5-го тура Лиги Европы. Неудача Динамо, Коваль пропустил от Роналду
27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы
27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы. Ниже приведены их результаты.
Киевское «Динамо» сыграло вничью с командой АЕК Ларнака (3:3). Команда Мирчи Луческу потеряла шансы на продолжение выступлений в еврокубках.
Английский «Манчестер Юнайтед» разгромил «Шериф» из Молдовы (3:0). Один из голов в ворота Максима Коваля провел звездный португальский форвард Криштиану Роналду.
🏆 Лига Европы 2022/23
5-й тур, 27 октября
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