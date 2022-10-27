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  4. Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо
Украина. Премьер лига
27 октября 2022, 12:35 |
1768
3

Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо

Блогер Sport.ua – о путях выхода из кризиса для киевского клуба

27 октября 2022, 12:35 |
1768
3
Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» никак не может выйти из кризиса. К проблемам в Лиге Европы добавились проблемы в чемпионате. Провальный старт, затем команда Мирчи Луческу заслуженно проиграла «Шахтеру», а в следующем туре не смогла победить одного из аутсайдеров – «Ворсклу». Нет уверенности, что в следующем туре УПЛ киевляне смогут победить «Кривбасс» или справятся с АЕКом и смогут выйти в Лигу конференций.

В недавнем интервью Игорь Суркис выразил полное доверие Луческу и заявил, что румын будет работать, сколько захочет и уйдет победителем, а зимой будут кадровые изменения. Нужно к этому относиться спокойно. Хотите ли вы услышать от президента клуба критику главного тренера? Босс «Динамо» поддерживает публично каждого наставника команды в кризисных ситуациях. Никто не знает позицию Луческу, который в текущих реалиях может не справиться с ситуацией. Мы же с вами не забываем о возрасте Мирчи и что проблемы команды никуда не деваются и только становятся больше.

Как выходить из этой ситуации? Давайте разбираться.

Доверие к Луческу

Мирча Луческу - опытный тренер, хорошо знающий игроков и проблемы команды. Нужно дать спокойно работать наставнику в течение этого сезона. В конце ноября завершится первый круг чемпионата. Осталось не так уж много времени. Потом будет почти месяц отдыха в декабре. Возможность работать с командой в январе-феврале на сборах. Перспектив остаться весной в еврокубках не так уж много, поэтому будет больше времени на подготовку.

За это время можно подтянуть новичков – Перриса и Лонвейка. Поработать над усилением команды. В первую очередь, над приобретением форварда. Немножко молодежь подрастет за это время. Также будет возможность сбросить лишний балласт, чтобы уже весной стать боеспособным коллективом. Тогда может быть совсем другая история и другое состояние конкурентов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Пожертвовать сезоном

Шансов на чемпионство в текущем сезоне реально пока нет. Что-то невероятное должно произойти, чтобы «Динамо» вернуло свой уровень и конкуренты начали терять очки. Не побеждать «Ворсклу», проигрывать «Заре», «Днепру-1» можно и без Сидорчука с Цыганковым, делая ставку на молодежь, которая должна заменить нынешних лидеров.

Почему бы не принести в жертву сезон ради ставки на молодых футболистов? В молодежной команде подает большие надежды Яцик. Он точно перспективнее Шепелева с Андриевским. В конце концов, свой потенциал должны раскрыть Диалло и Ванат. Должны когда-то начать играть Боль, Царенко.

Мысли Цыганкова уже не в Украине. Зимой за него можно получить хоть какие-то деньги. Что-то глобально его уход для «Динамо» сейчас не изменит. Если человек не хочет играть, не видит себя в команде, пусть на его месте играет более мотивированный игрок. При соответствующем предложении нужно отпустить Забарного в пользу Боля. Попрощаться с Кендзерой, постоянно наигрывать на этой позиции Тымчика и не забывать о Кравченко.

Для того чтобы работать с молодыми, не нужен тренер калибра Луческу. Игорь Костюк уже не один год работает в системе клуба, через его руки прошли все молодые игроки. Вот он - шанс во взрослом футболе. Если получится, то «Динамо» получит тренера, если нет, то игроки получат опыт.

Исполняющий обязанности

Представим, что Луческу не выдерживает и уходит. Опытный румын устал от постоянных переездов и понимает, что потерял контроль над командой. Как-то дальше нужно играть.

Много разговоров о возвращении в клуб Сергея Реброва. Но у него контракт на Ближнем Востоке до лета. Разорвать сделку будет очень и очень дорого. На такие расходы не пойдет тренер и не сможет поддержать его Игорь Суркис.

Ок, тогда до лета кто-то может исполнять обязанности, пока Ребров не завершит работу с «Аль-Айном». Это может быть кто-нибудь из орбиты Сергея Станиславовича типа Висенте Гомеса, или назначить Юрия Максимова. Юрий Вильевич, возможно, не великий тактик, но точно хороший мотиватор. Сможет удержать команду, умеет хорошо работать с молодыми. В свое время дал дорогу в большой футбол Бойко, Морозюку, в Полтаве – Резнику, Челядину.

Getty Images/Global Images Ukraine. Cергей Ребров

Поиск иностранца

Понятно, что в нынешних условиях заманить иностранного специалиста в Украину будет очень тяжело. Но не нужно думать, что это невозможно. В «Шахтере» и «Заре» работают иностранцы. Обоим клубам такие наставники пока очень подходят.

И для «Динамо» можно найти за границей тренера, который увидит потенциал этой команды. Потенциально кандидат номер один – Ненад Бьелица, который сейчас остался без работы. Бьелица уже был среди кандидатов в 2020 году, но тогда выбор пал на Луческу.

Хорват очень здорово проявил себя, работая с «Динамо» Загреб. Смог вывести команду в ЛЧ, развивать молодых игроков. Последний опыт Ненада с «Осиеком» был неудачным. Ничего не вышло. Сейчас хорват в поисках нового вызова.

Не забываем, что Бьелица не только был успешным в Хорватии и приложил руку к продаже Дани Ольмо за 35 млн в «Лейпциг», но также успешно работал в Польше, где сделал «Лех» чемпионом страны.

У Бьелицы очень хорошая репутация в Хорватии. Под его имя можно проводить селекционную работу. К Ненаду игроки будут ехать. Не забываем, что когда Бьелица работал с первой командой «Динамо» Загреб, Игор Йовичевич был тренером только молодежки. Возглавив первую команду с теми же игроками, Игор очень быстро получил отставку.

Таким образом, у Игоря Суркиса есть несколько вариантов выхода из кризиса. Какой из них выберет президент «Динамо» – скоро увидим.

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Сергей Тищенко
Сергей Тищенко Sport.ua
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Комментарии 3
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ZloyDeda
Знову Тищенко? Все зрозуміло - фантазер ще той, розбирається він...
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+1
Gargantua
нужно больше тратить. Несколько лет практически без входящих трансферов (за исключением Витиньо) это никакая команда не выдержит. Лонвейка и Перриса купили в авральном режиме, без предсезонки. Надо еще вложиться в покупку форварда.
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0
Лавочкин
Поставить на кон в казино все динамо ,и поиграть ,это выход  из кризиса для суркисов 
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0
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