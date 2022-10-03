Динамо одолело Минай, Киченок завоевали трофей, Лунин пропустил шедевр
Главные новости за 2 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 октября.
1. Вновь нервно. Динамо минимально одолело Минай. Победу команды Мирчи Луческу обеспечил Виктор Цыганков.
2. Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами. Хет-триками отличились Эрлинг Холанд и Фил Фоден.
3. Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии. За турнир Людмила и Надежда выиграли 8 сетов из 9.
4. Заря и Вернидуб расписали мировую. Кривбасс забил первые голы в чемпионате. Неплохая игра закончилась боевой ничьей.
5. Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки. В вечернем матче 7-го тура Ла Лиги зафиксирована ничья со счетом 1:1.
6. Голевое возвращение Ковальца. Александрия в большинстве дожала Черноморец. У одесситов сыграли три вратаря.
7. Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров. Без потерь идет «Днепр-1», а «Динамо» вышло на уровень 50% очков.
8. Аталанта минимально победила Фиорентину. Малиновский вышел на замену. Автором единственного гола в матче стал Адемола Лукман на 59-й минуте.
9. Гребля. Украинка Бабак стала семикратной чемпионкой мира в марафоне. Украинская каноистка одержала победу на дистанции 15,4 км.
10. Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ». Президент УАФ предложил очень интересное новшество.
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