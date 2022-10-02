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Италия
02 октября 2022, 20:53 | Обновлено 02 октября 2022, 21:06
23
0

Аталанта минимально победила Фиорентину. Малиновский вышел на замену

Автором единственного гола в матче стал Адемола Лукман на 59-й минуте

02 октября 2022, 20:53 | Обновлено 02 октября 2022, 21:06
23
0
Аталанта минимально победила Фиорентину. Малиновский вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома обыграла «Фиорентину» (1:0).

Автором единственного гола в матче стал Адемола Лукман на 59-й минуте.

Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский вышел на поле на 74-й минуте.

«Аталанта» занимает 2-е место, набрав 20 очков. «Фиалки» сейчас на 11-й позиции с 9 очками.

Серия А. 8-й тур

Аталанта – Фиорентина – 1:0

Голы: Лукман Адемола, 59.

Аталанта: Спортьелло, Хатебур, Толои (Демирал, 75), Околи, Скальвини, Соппи (Мэле, 56), де Рон, Копмейнерс, Эдерсон (Пашалич, 56), Лукман (Малиновский, 74), Муриэль (Хейлунд, 74).

Фиорентина: Терраччано, Венути (Терзич, 67), Мартинес (Данкан, 85), Игор Жулио, Бираги, Бонавентура (Амрабат, 68), Барак (Йович, 75), Мандрагора, Сапонара (Артур, 86), Иконе, Куаме.

Предупреждения: Бонавентура (4), Скальвини (31), Хатебур (80), Амрабат (85).

Лацио – Специя – 4:0

Голы: Дзакканьи, 12, Романьоли, 24, Милинкович-Савич, 61, 90.

Сассуоло – Салернитана – 5:0

Голы: Лорьянте, 12, Пинамонти, 39 (пен), Торстведт, 53, Харруи, 76, Антист, 90.

Лечче – Кремонезе – 1:1

Голы: Эспето, 42 (пен) – Чиофани, 19 (пен)

Сампдория – Монца – 0:3

Голы: Пессина, 11, Капрари, 67, Сенси, 90.

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Источник Sport.ua
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