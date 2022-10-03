02.10.2022, FT 5 : 0
Италия03 октября 2022, 01:24 | Обновлено 03 октября 2022, 01:38
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Сассуоло – Салернитана – 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
03 октября 2022, 01:24 | Обновлено 03 октября 2022, 01:38
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В матче 8-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» дома разгромил «Салернитану» со счетом 5:0.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Жанис Антист (Сассуоло).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Абду Арруи (Сассуоло).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Торстведт (Сассуоло).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Пинамонти (Сассуоло).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Арман Лорьенте (Сассуоло).
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