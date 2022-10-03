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Чемпионат Италии
Сассуоло
02.10.2022, FT 5 : 0
Салернитана
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Италия
03 октября 2022, 01:24 | Обновлено 03 октября 2022, 01:38
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Сассуоло – Салернитана – 5:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

03 октября 2022, 01:24 | Обновлено 03 октября 2022, 01:38
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Сассуоло – Салернитана – 5:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» дома разгромил «Салернитану» со счетом 5:0.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Жанис Антист (Сассуоло).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Абду Арруи (Сассуоло).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Торстведт (Сассуоло).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Пинамонти (Сассуоло).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Арман Лорьенте (Сассуоло).
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видео голов и обзор Сассуоло Салернитана Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник MEGOGO
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