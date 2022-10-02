Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
Президент УАФ предложил очень интересное новшество
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что в следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ:
«В УАФ сейчас есть идея, чтобы со следующего года в чемпионате Украины играла команда ВСУ. Уверен, мы к этому придем. Я уверен, что эта команда будет самой любимой в Украине.
Сорри, но ни «Шахтер», ни «Динамо», ни «Днепр» не смогут потягаться за болельщиков с командой ВСУ. Уверен, это будет настоящая команда наших ребят, которые служат в ВСУ. Уверен, для футбола это будет очень важный шаг, для развития футбола, для поддержки наших героев, нашей команды ВСУ.
Я уверен, что все наше государство и все наши болельщики, вся страна сейчас болеет за ВСУ на фронте. Команда будет создана из всех ребят, служивших в ВСУ, она будет составлена из лучших футболистов и будет радовать наших болельщиков во время чемпионата Украины.
Что сказал главнокомандующий про эту идею? Думаю, это сейчас немного тайна, потому что мы ведем подготовку к этому вопросу. Благодарен нашему верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, который поддержал такую идею».
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