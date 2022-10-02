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  4. Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 18:49 | Обновлено 02 октября 2022, 19:18
1264
13

Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»

Президент УАФ предложил очень интересное новшество

02 октября 2022, 18:49 | Обновлено 02 октября 2022, 19:18
1264
13
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
Украина Сейчас. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что в следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ:

«В УАФ сейчас есть идея, чтобы со следующего года в чемпионате Украины играла команда ВСУ. Уверен, мы к этому придем. Я уверен, что эта команда будет самой любимой в Украине.

Сорри, но ни «Шахтер», ни «Динамо», ни «Днепр» не смогут потягаться за болельщиков с командой ВСУ. Уверен, это будет настоящая команда наших ребят, которые служат в ВСУ. Уверен, для футбола это будет очень важный шаг, для развития футбола, для поддержки наших героев, нашей команды ВСУ.

Я уверен, что все наше государство и все наши болельщики, вся страна сейчас болеет за ВСУ на фронте. Команда будет создана из всех ребят, служивших в ВСУ, она будет составлена из лучших футболистов и будет радовать наших болельщиков во время чемпионата Украины.

Что сказал главнокомандующий про эту идею? Думаю, это сейчас немного тайна, потому что мы ведем подготовку к этому вопросу. Благодарен нашему верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, который поддержал такую ​​идею».

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Андрей Павелко Вооруженные силы Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война выбор редакции
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Комментарии 13
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Dreifus
Вот это я понимаю популизм. Всем популизмом популизм.
А пенальти в ворота этой команды ставить будут?
А заголовки типа «ВСУ были разгромлены во Львове» будут допустимы? Сделайте уже какое-нибудь типичное ЦСКА и пусть пробивается через вторую лигу.
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+5
umnuy2
человек зарабатывает бонусы на хайпе---видно дела плохи-не зря ходят слухи о шеве на его место
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+2
udman1111
Воно завжди було популістом звичайно, але це повна маячня.
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+1
romanchik.8409
Какое оно конч...ое
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0
Lesovij7
А можно не надо? Пускай всу будет всу, а футбол футболом. И что это вообще такое, со следующего сезона и т.д. а как же Десна, Мариуполь, команда из первой лиги ? 
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0
Vladislav Pohily
Яка маячня. Як аматори можуть грати у професійній лізі? Що б у кожному
турі було по 10-0 чи піддавки? Якщо і створювати команду ЗСУ, то з
професійних футболістів. Але невже у мін.оборони більше немає куди
витрачати гроші, як на футбольну команду? Озброєння, зарплати
військових, сотні тисяч ветеранів - це куди важливіше ніж футбольна
команда.
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0
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Злий Глобинець
Якщо напряму в УПЛ, то це хіба що Кривбас перейменують. А інакше ніяк.
І то, якщо він не вилетить в пердив.
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Вася Пупкин
Є Арсенал, можна зробити команду на його базі.
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Veter
Ну только же название должно быть  не типа савецкие ВВС, ,ВМФ,  ЦСКА и т д.У соседей есть   Легия, а нам надо что то своё, но не Гайдук,  Повстанец   или Партизан.  имхо
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