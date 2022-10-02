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Александрия
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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 16:57 | Обновлено 02 октября 2022, 17:07
370
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Голевое возвращение Ковальца. Александрия в большинстве дожала Черноморец

У одесситов сыграли три вратаря

02 октября 2022, 16:57 | Обновлено 02 октября 2022, 17:07
370
1
Голевое возвращение Ковальца. Александрия в большинстве дожала Черноморец
УПЛ

В субботу, 2 октября, в Ковалевке на стадионе «Колос» состоялся матч пятого тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались одесский «Черноморец» и «Александрия».

Накануне встречи одесский клуб подписал нескольких новичков, в отчетном поединке на поле появился только один из них – бельгиец Зиги Бадибанга.

В первом тайме соперники присматривались друг к другу, стараясь лишний раз не рисковать. Гости уже на 3-й минуте могли открыть счет в матче. Александриец Олег Кожушко опасно пробил с левого угла штрафной площадки, Дмитрий Непогодов не сумел зафиксировать мяч, но защитники сумели подстраховать своего голкипера.

Стоит отметить, что на протяжении всего матча был сильный ветер, который доставлял неприятности футболистам обеих команд.

На 49-й минуте встречи «моряки» остались в меньшинстве. Вратарь «Черноморца» Непогодов вышел на перехват за пределы своей штрафной площади, сыграв руками. Арбитр заслуженно зажег «красный свет» перед голкипером.

Наставник одесситов Роман Григорчук снял с игры новичка Бадибангу, выпустив на поле опытного Евгения Паста. Однако уже спустя всего семь минут 34-летний вратарь травмировался и вместо него вышел Даниил Варакута.

Непредвиденные травмы и удаление полностью разрушили план на игру одесской команды. В оставшееся время «Черноморец» старался удержать ничейный счет в матче. А что же «Александрия»? Получив численное преимущество, «горожане» насели на ворота Варакуты.

На 71-й минуте поединка «Александрия» сумела реализовать свое превосходство. Денис Мирошниченко воспользовался фланговым прострелом Викентия Волошина. Стоит отметить, что оба футболиста начинали игру со скамейки запасных.

После забитого мяча игра пошла на встречных курсах. На 79-й минуте одессит Максим Брагару воспользовался ошибкой Рыбалки и сравнял счет в матче. Но буквально спустя четыре минуты Кирилл Ковалец замкнул передачу Волошина.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Александрии» со счетом 2:1. Благодаря этой победе команда Юрия Гуры поднялась с 8-го на 4-е место в турнирной таблице, набрав 10 пунктов. «Черноморец» опустился в прямую зону вылета, на 15-е место.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Черноморец» – «Александрия» – 1:2.

Брагару, 79 - Мирошниченко, 71, Ковалец, 83.

Путря, 67 - Мирошниченко, 60, В. Волошин, 86.

Непогодов, 49 (фол последней надежды).

«Черноморец»: Непогодов - Путря (Кузык, 90+1), Джеймс, В. Ермаков, Селин (Салюк, 90+1) - Плакса (Наумец, 59), Политыло - Юсов, Бобко, Брагару - Бадибанга (Паст, 51, Варакута, 58).

«Александрия»: Билык - Дячук, Бабогло, Копына (Мирошниченко, 37), Цуриков - Рыбалка, Дрышлюк - Калитвинцев, Демченко (Ковалец, 80), Кобзарь (Третьяков, 67) - Кожушко (В. Волошин, 67).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Колос» (Ковалевка).

ЧЕРНОМОРЕЦ - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Александрия Украинская Премьер-лига Черноморец - Александрия отчеты Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 1
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Andriy_Bugayov
Гура вгадав з замінами: вийшли на поле Третяkов, Волошин, Мірошниченkо, Kовалець. Перші-два зробили асист, треті-четверті - забили гол.
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