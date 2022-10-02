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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 00:18 | Обновлено 02 октября 2022, 00:20
34
0

Черноморец – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5 тура Украинской Премьер-лиги

02 октября 2022, 00:18 | Обновлено 02 октября 2022, 00:20
34
0
Черноморец – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия
02 октября в 0:12 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 2 октября, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и «Александрия». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 15:00.

Одесситы после четырех туров имеют только два очка - две ничьи и два поражения явно не то, чего ожидал Роман Григорчук. Как следствие, «Черноморец» находится на четырнадцатом месте. У «Александрии» ситуация лучше благодаря стартовому рывку – в первых двух матчах были одержаны две победы, после чего произошло торможение – ничья и поражение, но для восьмого места хватило и этого. В последний раз команды встречались в прошлом чемпионате. Тогда игра закончилась боевыми 2:2 – на голы Авагимяна и Ваната «полиграфы» ответили ударами Третьякова и Устименко. Интересно, что Авагимян, как и его партнер Билошевский, в прошлом сезоне выступали за «Черноморец», а в этом защищают цвета «Александрии».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Александрия», за котрой можно следить здесь.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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