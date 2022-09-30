В воскресенье, 2 октября, в селе Ковалевка на стадионе «Колос» состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют одесский «Черноморец» и «Александрия». Стартовый свисток рефери прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Черноморец



Ауры домашнего стадиона одесскому «Черноморцу» хватило лишь на то, чтобы добыть один балл в домашней игре против петровского «Ингульца» (1:1), который до сих пор составляет половину от общего количества очков «моряков» на старте нового сезона. Тревожная обстановка на юге нашей страны вновь вынуждает команду Романа Григорчука перебраться во временное убежище на домашней арене ковалевского «Колоса», где перед ней будет стоять задача отнюдь легче той, которую ставила перед собой команда в матче против донецкого «Шахтера» (1:2).

Три недели вне игры – достаточный срок для того, чтобы привести коллектив в надлежащее состоянии в условиях отсутствия необходимости для большей части футболистов посещать расположения своих национальных команд. Роман Григорчук, очевидно, ожидал увидеть совершенно другой расклад дел, когда соглашался на возвращение в Одессу, однако история решила распорядиться ситуацией по-своему. Как итог, «Черноморец» сейчас находится в зоне претендентов на вылет, не имея на своем счету ни одной победы – ситуация для команды не нова, так как она в принципе не набирала три очка с начала декабря прошлого года.

Александрия



Мощный старт из двух побед в исполнении команды Юрия Гуры дал повод ненадолго заговорить об «Александрии» в качестве одного из претендентов, хотя бы, на зону еврокубков по завершению текущего сезона. Однако, когда следом мы наблюдали за тем, как «полиграфы» раздают драгоценные очки «Металлисту» (1:3) и «Ворскле» (0:0), то впору было обратить внимание на тот факт, что представители Кировоградской области до этого обыгрывали достаточно скромные «Ингулец» и «Минай» (дважды по 2:1). Все познается в сравнении – «Александрия» собственными усилиями лишний раз подтвердила корректность данной поговорки.

Международная пауза подоспела вовремя для многих команд УПЛ. В том числе – для футболистов Юрия Гуры. У «полиграфов» нет необходимости бежать стремглав спасать критическую ситуацию, так как ей попросту нет места. «Александрия» на данный момент располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, и впереди у нее противостояния против «Металлиста 1925», «Кривбасса» и «Львова». Прекрасная полоса для дальнейшего разгона, старт которому можно дать в предстоящей встрече.

История встреч



Футбольные пути «Черноморца» и «Александрия» ранее пересекались 26 раз в рамках УПЛ, Кубка Украины и Первой лиги. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны гостей – 11 успешных игр для «Александрии», 8 ничьих, 7 побед «Черноморца». Последний раз соперники играли в официальном матче прошлым летом – матч в Одессе завершился ничьей со счетом 2:2. За хозяев голами отличились Артур Авагимян и Владислав Ванат, а у гостей забивали Максим Третьяков и Денис Устименко.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет львовянин Роман Блавацкий, который на своем счету имеет уже 6 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Думенко и Тарас Клименко, а резервным арбитром отработает Анатолий Абдула. У Блавацкого есть опыт проведения матчей с участием «Черноморца» – 4 встречи (3 победы, 1 ничья), а с «Александрией» он пересекался лишь однажды – победа над «Металлистом 1925» осенью прошлого года (2:0).

Ориентировочные составы



«Черноморец»: Непогодов – Селин, Ермаков, Джеймс, Путря – Плакса, Политило, Бобко – Брагару, Гладкий, Наумец.

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бондаренко, Бабогло, Мирошниченко – Рыбалка, Дришлюк, Демченко – Кожушко, Кобзарь, Калитвинцев.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости будут ближе к победе при результативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Александрия» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.

2 октября, воскресенье