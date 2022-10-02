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Чемпионат Украины
Черноморец
02.10.2022, FT 1 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 22:00 |
317
0

Роман ГРИГОРЧУК: «То, что мы проиграли – это было стечение обстоятельств»

Тренер «Черноморца» – о проигранном матче с «Александрией»

02 октября 2022, 22:00 |
317
0
Роман ГРИГОРЧУК: «То, что мы проиграли – это было стечение обстоятельств»
ФК Черноморец

Наставник одесской команды прокомментировал матч с «Александрией», который одесситы проиграли со счетом 1:2.

«Я могу сказать, что есть определенные испытания, должны справиться с этим, преодолеть, держать выше голову и идти дальше. То, что мы проиграли – это было такое стечение обстоятельств. Мы понимаем, что очков мы набрали мало, но из пяти игр у нас нет игры, в которой нас кто-то переигрывал. Несколько игр были стопроцентно выигрышны для нас. Я это говорю, чтобы мы сами понимали, что руки опускать не нужно, нужно работать и идти дальше.

Состояние Евгения Паста? Ситуация неприятная. Первые впечатления нашего врача – ситуация действительно неприятная, мы должны быть готовы к тому, что на время потеряем его. Это жизнь, футбольная жизнь. Мы должны справиться с этим и преодолеть это.

Повлияло ли на команду то, что играли не в Одессе? В такое время сказать, что это нам помешало, нельзя. Мы понимаем, в какое время мы живем, может произойти все, что угодно. Для нас не стало большой проблемой, что мы играли вне дома, хотя каждый из нас понимает, что такое – играть в Одессе, а что – на выезде.

Пропустили через несколько минут после того, как забили? Я не стану скрывать, что у нас были некоторые ошибки в обороне. Я не скажу, что там была такая ситуация, потому что мы играли в меньшинстве, ее можно было избежать. Но это только первое впечатление, не после тонкого анализа», – сказал Григорчук.

После пяти туров Черноморец опустился в зону вылета и находится на пятнадцатом месте турнирной таблицы.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Александрия Украинская Премьер-лига Черноморец - Александрия пресс-конференция Роман Григорчук
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Источник Sport.ua
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