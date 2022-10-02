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Черноморец
02.10.2022, FT 1 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 17:35 | Обновлено 02 октября 2022, 17:57
295
0

Черноморец – Александрия – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ

02 октября 2022, 17:35 | Обновлено 02 октября 2022, 17:57
295
0
Черноморец – Александрия – 1:2. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» уступил «Александрии» со счетом 1:2.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Черноморец» – «Александрия» – 1:2.

Брагару, 79 - Мирошниченко, 71, Ковалец, 83.

Путря, 67 - Мирошниченко, 60, В. Волошин, 86.

Непогодов, 49 (фол последней надежды).

«Черноморец»: Непогодов - Путря (Кузык, 90+1), Джеймс, В. Ермаков, Селин (Салюк, 90+1) - Плакса (Наумец, 59), Политыло - Юсов, Бобко, Брагару - Бадибанга (Паст, 51, Варакута, 58).

«Александрия»: Билык - Дячук, Бабогло, Копына (Мирошниченко, 37), Цуриков - Рыбалка, Дрышлюк - Калитвинцев, Демченко (Ковалец, 80), Кобзарь (Третьяков, 67) - Кожушко (В. Волошин, 67).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Колос» (Ковалевка).

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (Черноморец).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Мирошниченко (Александрия).
49’
Игрок команды Черноморец получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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