Черноморец – Александрия – 1:2. Видео голов и обзор матча
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В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» уступил «Александрии» со счетом 1:2.
Украинская Премьер-лига. 5 тур.
«Черноморец» – «Александрия» – 1:2.
Брагару, 79 - Мирошниченко, 71, Ковалец, 83.
Путря, 67 - Мирошниченко, 60, В. Волошин, 86.
Непогодов, 49 (фол последней надежды).
«Черноморец»: Непогодов - Путря (Кузык, 90+1), Джеймс, В. Ермаков, Селин (Салюк, 90+1) - Плакса (Наумец, 59), Политыло - Юсов, Бобко, Брагару - Бадибанга (Паст, 51, Варакута, 58).
«Александрия»: Билык - Дячук, Бабогло, Копына (Мирошниченко, 37), Цуриков - Рыбалка, Дрышлюк - Калитвинцев, Демченко (Ковалец, 80), Кобзарь (Третьяков, 67) - Кожушко (В. Волошин, 67).
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).
Стадион: «Колос» (Ковалевка).
События матча
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