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Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 00:37 | Обновлено 30 сентября 2022, 01:56
130
0

Новичок Черноморца: «Привет, Одесса! Давай сыграем в футбол?»

Кевин Кубемба уже выучил украинский

30 сентября 2022, 00:37 | Обновлено 30 сентября 2022, 01:56
130
0
Новичок Черноморца: «Привет, Одесса! Давай сыграем в футбол?»
ФК Черноморец. Кевин Кубемба

«Черноморец» эффектно представил новичка команды Кевина Кубембу.

Одесский футбольный клуб опубликовал пост на своей официальной странице в Instagram, на котором видно, как вначале форвард африканской сборной вычитывает свой контракт, а затем выходит на стадион команды и говорит на украинском языке:

«Привет, Одесса! Давай сыграем в футбол?»

Отметим, что сегодня, 29 сентября, «Черноморец» официально подписал Кевина Кубембу.

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видео Черноморец Одесса Кевин Кубемба Instagram
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