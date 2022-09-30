Украина. Премьер лига30 сентября 2022, 00:37 | Обновлено 30 сентября 2022, 01:56
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Новичок Черноморца: «Привет, Одесса! Давай сыграем в футбол?»
Кевин Кубемба уже выучил украинский
30 сентября 2022, 00:37 | Обновлено 30 сентября 2022, 01:56
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«Черноморец» эффектно представил новичка команды Кевина Кубембу.
Одесский футбольный клуб опубликовал пост на своей официальной странице в Instagram, на котором видно, как вначале форвард африканской сборной вычитывает свой контракт, а затем выходит на стадион команды и говорит на украинском языке:
«Привет, Одесса! Давай сыграем в футбол?»
Отметим, что сегодня, 29 сентября, «Черноморец» официально подписал Кевина Кубембу.
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