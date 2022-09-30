Новичок Черноморца: «Привет, Одесса! Давай сыграем в футбол?»

«Черноморец» эффектно представил новичка команды Кевина Кубембу.

Одесский футбольный клуб опубликовал пост на своей официальной странице в Instagram, на котором видно, как вначале форвард африканской сборной вычитывает свой контракт, а затем выходит на стадион команды и говорит на украинском языке:

«Привет, Одесса! Давай сыграем в футбол?»

Отметим, что сегодня, 29 сентября, «Черноморец» официально подписал Кевина Кубембу.