Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» со счетом 1:1.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле весь матч, поскольку его конкурент Тибо Куртуа получил травму.

Мадридцы забили в конце первого тайма, когда Винисиус Жуниор со штрафного закрутил мяч в дальний угол ворот.

Однако сразу после перерыва гости сравняли счет. Форвард Кике Гарсия красивым ударом головой перебросил мяч через Лунина в дальний верхний угол ворот.

За 10 минут до конца матча форвард «Реала» Карим Бензема заработал пенальти, однако не сумел реализовать удар с точки. Мяч попал в перекладину. Также гол Бензема был отменен VAR на 81-й минуте из-за минимального офсайда.

«Реал» потерял первые очки в сезоне. У мадридцев и «Барселоны» теперь по 19 очков из 21 возможного.

Лига 1. 7-й тур

Реал – Осасуна – 1:1

Голы: Винисиус Жуниор, 42 – Кике Гарсия, 50.

Реал: Лунин, Карвахаль (Мариано Диас, 86), Алаба, Рюдигер, Менди (Милитао, 74), Кроос (Асенсио, 74), Себальос (Камавинга, 53), Тчуамени (Вальверде, 53), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго.

Осасуна: Эррера, Видаль (Аридане, 82), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хуан Крус, Брашанац (Орос, 69), Торро, Монкайола (Санчес, 82), Мойсес Гомес, Кике Гарсия (Будимир, 82), Эз Абде (Пенья, 69).

Предупреждения: Себальос, 45 – Эз Абде, 47, Кике Гарсия, 78.

Удаление: Давид Гарсия, 78.

ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 42 мин.

ГОЛ! 1:1. Кике Гарсия, 50 мин.