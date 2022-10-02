Испания02 октября 2022, 23:30 | Обновлено 03 октября 2022, 00:06
2021
2
ВИДЕО. Пробили головой за воротник. Как Лунин пропустил гол от Осасуны
Кике сравнял счет в игре против мадридского «Реал» на 50-й минуте матча
02 октября 2022, 23:30 | Обновлено 03 октября 2022, 00:06
2021
2
В матче 7-го тура испанской Ла Лиги играют «Реал» и «Осасуна». Гости сравняли счет во втором тайме (1:1).
Украинский голкипер Андрей Лунин не мог вытащить мяч, который соперник отправил ему за воротничок головой почти в девятку.
7-й тур Ла Лиги. Реал – Осасуна – 1:1
Голы: Винисиус Жуниор, 42 – Кике, 50.
ГОЛ! 1:1. Кике, 50 мин.
ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 42 мин.
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стояв у вірній позиції, для виходу вперед і перехвату, якщо буде скидка .. шальний гол.. таке буває.
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