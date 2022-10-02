ВИДЕО. Пробили головой за воротник. Как Лунин пропустил гол от Осасуны

В матче 7-го тура испанской Ла Лиги играют «Реал» и «Осасуна». Гости сравняли счет во втором тайме (1:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин не мог вытащить мяч, который соперник отправил ему за воротничок головой почти в девятку.

7-й тур Ла Лиги. Реал – Осасуна – 1:1

Голы: Винисиус Жуниор, 42 – Кике, 50.

ГОЛ! 1:1. Кике, 50 мин.

ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 42 мин.