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Испания
02 октября 2022, 23:30 | Обновлено 03 октября 2022, 00:06
2021
2

ВИДЕО. Пробили головой за воротник. Как Лунин пропустил гол от Осасуны

Кике сравнял счет в игре против мадридского «Реал» на 50-й минуте матча

02 октября 2022, 23:30 | Обновлено 03 октября 2022, 00:06
2021
2
ВИДЕО. Пробили головой за воротник. Как Лунин пропустил гол от Осасуны
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура испанской Ла Лиги играют «Реал» и «Осасуна». Гости сравняли счет во втором тайме (1:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин не мог вытащить мяч, который соперник отправил ему за воротничок головой почти в девятку.

7-й тур Ла Лиги. Реал – Осасуна – 1:1

Голы: Винисиус Жуниор, 42 – Кике, 50.

ГОЛ! 1:1. Кике, 50 мин.

ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 42 мин.

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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Неправильно обрав позицію у рамці, його вина 50%
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+2
Vitaly H
стояв у вірній позиції, для виходу вперед і перехвату, якщо буде скидка .. шальний гол.. таке буває.
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+1
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