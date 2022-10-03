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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
02.10.2022, FT 1 : 1
Осасуна
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Испания
03 октября 2022, 00:40 | Обновлено 03 октября 2022, 00:52
390
0

Реал – Осасуна – 1:1. Лунин пропустил красивый мяч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор 7-го тура чемпионата Испании

03 октября 2022, 00:40 | Обновлено 03 октября 2022, 00:52
390
0
Реал – Осасуна – 1:1. Лунин пропустил красивый мяч. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» со счетом 1:1.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле весь матч и пропустил один гол. Форвард Кике Гарсия красивым ударом головой перебросил мяч через Лунина в дальний верхний угол ворот.

За 10 минут до конца матча форвард «Реала» Карим Бензема заработал пенальти, однако не сумел реализовать удар с точки. Мяч попал в перекладину.

Лига 1. 7-й тур

Реал – Осасуна – 1:1

Голы: Винисиус Жуниор – Кике Гарсия, 50.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 42 мин.

ГОЛ! 1:1. Кике Гарсия, 50 мин.

События матча

78’
Игрок команды Осасуна получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Осасуна).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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