Реал Мадрид

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» со счетом 1:1.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле весь матч и пропустил один гол. Форвард Кике Гарсия красивым ударом головой перебросил мяч через Лунина в дальний верхний угол ворот.

За 10 минут до конца матча форвард «Реала» Карим Бензема заработал пенальти, однако не сумел реализовать удар с точки. Мяч попал в перекладину.

Лига 1. 7-й тур

Реал – Осасуна – 1:1

Голы: Винисиус Жуниор – Кике Гарсия, 50.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 42 мин.

ГОЛ! 1:1. Кике Гарсия, 50 мин.