Реал Мадрид

Реал – Осасуна – 1:1. Лунин пропустил красивый мяч. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор 7-го тура чемпионата Испании
В матче 7-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» со счетом 1:1.
Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле весь матч и пропустил один гол. Форвард Кике Гарсия красивым ударом головой перебросил мяч через Лунина в дальний верхний угол ворот.
За 10 минут до конца матча форвард «Реала» Карим Бензема заработал пенальти, однако не сумел реализовать удар с точки. Мяч попал в перекладину.
Лига 1. 7-й тур
Реал – Осасуна – 1:1
Голы: Винисиус Жуниор – Кике Гарсия, 50.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 42 мин.
ГОЛ! 1:1. Кике Гарсия, 50 мин.
События матча
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