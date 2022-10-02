Испания02 октября 2022, 22:05 | Обновлено 02 октября 2022, 22:29
1067
0
Реал – Осасуна. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 октября в 22:00 поединок 7-го тура испанской Ла Лиги
02 октября 2022, 22:05 | Обновлено 02 октября 2022, 22:29
1067
0
2 октября в 22:00 в матче 7-го тура испанской Ла Лиги играют «Реал» и «Осасуна».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Реал – Осасуна. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
ФОТО. Лунин заявлен в стартовом составе Реала на матч против Осасуны
📋✅ Our starting XI 🆚 @osasuna_en! #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/HyEv6I6dYZ— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 2, 2022
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