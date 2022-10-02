2 октября в 22:00 в матче 7-го тура испанской Ла Лиги играют «Реал» и «Осасуна».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Реал – Осасуна. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

ФОТО. Лунин заявлен в стартовом составе Реала на матч против Осасуны