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Испания
02 октября 2022, 22:05 | Обновлено 02 октября 2022, 22:29
1067
0

Реал – Осасуна. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 октября в 22:00 поединок 7-го тура испанской Ла Лиги

02 октября 2022, 22:05 | Обновлено 02 октября 2022, 22:29
1067
0
Реал – Осасуна. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

2 октября в 22:00 в матче 7-го тура испанской Ла Лиги играют «Реал» и «Осасуна».

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Реал – Осасуна. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

ФОТО. Лунин заявлен в стартовом составе Реала на матч против Осасуны

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Источник Sport.ua
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