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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 20:12 | Обновлено 02 октября 2022, 20:29
2137
5

Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров

Без потерь идет «Днепр-1», а «Динамо» вышло на уровень 50% очков

02 октября 2022, 20:12 | Обновлено 02 октября 2022, 20:29
2137
5
Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
ФК Шахтер Донецк

​С 30 сентября по 2 октября состоялся 5-й тур сезона Украинской Премьер-лиги.

По итогам 5 туров в турнирной таблице сменился лидер – на первое место вышел донецкий «Шахтер» (13 очков из 15), разгромив харьковский «Металлист» (6:1).

Без потерь с четырьмя победами идет «Днепр-1» (12 очков из 12).

На уровень 50% вышло киевское «Динамо» (6 баллов из 12), минимально победив «Минай» на выезде (1:0).

В аутсайдерах после 5 туров находятся «Ингулец», «Черноморец» и «Кривбасс» (по 2 пункта).

🏆 УПЛ. 5-й тур

30 сентября

  • 🔸 13:00. Верес Ровно – Рух Львов – 2:2
  • 🔸 17:00. Металлист 1925 Харьков – Колос Ковалевка – 2:0

1 октября

  • 🔸 13:00. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава – 0:1
  • 🔸 15:00. Львов – Днепр-1 – 0:3
  • 🔸 17:00. Металлист Харьков – Шахтер Донецк – 1:6

2 октября

  • 🔸 13:00. Минай – Динамо Киев – 0:1
  • 🔸 15:00. Черноморец Одесса – Александрия – 1:2
  • 🔸 17:00. Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог – 2:2

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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avk2307
Рано еще прогнозы делать.
Но Днепр пока выглядит фаворитом.
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0
Veter
Четыре  четвёрочника и четыре десяточника
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0
sashav2007
Як би це було за 5 турів до фінішу, а зараз це ні про що розмова.
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0
Фанькин кот
Шахтёр с Днепром минус 1 разыграют чемпионство/серебро. Заря с ДыКой разыграют бронзу/дерево (как по мне, шансов у Зари побольше). 
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-2
OKs100
Вряд ли кто-то сможет посоперничать с Днепром за победу в УПЛ, хотя бы потому, что ему нужно забивать голы, а это ещё никому не удалось.
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-2
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