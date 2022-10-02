Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
Без потерь идет «Днепр-1», а «Динамо» вышло на уровень 50% очков
С 30 сентября по 2 октября состоялся 5-й тур сезона Украинской Премьер-лиги.
По итогам 5 туров в турнирной таблице сменился лидер – на первое место вышел донецкий «Шахтер» (13 очков из 15), разгромив харьковский «Металлист» (6:1).
Без потерь с четырьмя победами идет «Днепр-1» (12 очков из 12).
На уровень 50% вышло киевское «Динамо» (6 баллов из 12), минимально победив «Минай» на выезде (1:0).
В аутсайдерах после 5 туров находятся «Ингулец», «Черноморец» и «Кривбасс» (по 2 пункта).
🏆 УПЛ. 5-й тур
30 сентября
- 🔸 13:00. Верес Ровно – Рух Львов – 2:2
- 🔸 17:00. Металлист 1925 Харьков – Колос Ковалевка – 2:0
1 октября
- 🔸 13:00. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава – 0:1
- 🔸 15:00. Львов – Днепр-1 – 0:3
- 🔸 17:00. Металлист Харьков – Шахтер Донецк – 1:6
2 октября
- 🔸 13:00. Минай – Динамо Киев – 0:1
- 🔸 15:00. Черноморец Одесса – Александрия – 1:2
- 🔸 17:00. Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог – 2:2
Турнирная таблица УПЛ
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