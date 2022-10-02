Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров

​С 30 сентября по 2 октября состоялся 5-й тур сезона Украинской Премьер-лиги.

По итогам 5 туров в турнирной таблице сменился лидер – на первое место вышел донецкий «Шахтер» (13 очков из 15), разгромив харьковский «Металлист» (6:1).

Без потерь с четырьмя победами идет «Днепр-1» (12 очков из 12).

На уровень 50% вышло киевское «Динамо» (6 баллов из 12), минимально победив «Минай» на выезде (1:0).

В аутсайдерах после 5 туров находятся «Ингулец», «Черноморец» и «Кривбасс» (по 2 пункта).

🏆 УПЛ. 5-й тур

30 сентября

🔸 13:00. Верес Ровно – Рух Львов – 2:2

🔸 17:00. Металлист 1925 Харьков – Колос Ковалевка – 2:0

1 октября

🔸 13:00. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава – 0:1

– 0:1 🔸 15:00. Львов – Днепр-1 – 0:3

– 0:3 🔸 17:00. Металлист Харьков – Шахтер Донецк – 1:6

2 октября

🔸 13:00. Минай – Динамо Киев – 0:1

– 0:1 🔸 15:00. Черноморец Одесса – Александрия – 1:2

– 1:2 🔸 17:00. Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог – 2:2

Турнирная таблица УПЛ