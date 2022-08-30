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30 августа 2022, 06:00 |
767
0

Яремчук в Брюгге, Снигур шокировала Халеп, сборная Украины обыграла Тунис

Главные новости за 29 августа на Sport.ua

30 августа 2022, 06:00 |
767
0
Яремчук в Брюгге, Снигур шокировала Халеп, сборная Украины обыграла Тунис
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 29 августа.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге. Контракт украинского форварда подписан на 4 сезона, до лета 2026 года.

2. Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open. Украинская теннисистка провела феноменальный матч против седьмой ракетки мира.

3. Сборная Украины уверенно победила Тунис на чемпионате мира по волейболу. Наша команда выиграла важный матч в борьбе за выход в 1/8 финала.

4. Источник: Михайлюк отчислен из Торонто. Украинскому форварду придется искать себе новый клуб

5. Защитник Шахтера Корниенко выбыл на 6 месяцев. Виктор Корниенко получил тяжелую травму в матче УПЛ.

6. Источник: Эвертон предложил Шахтеру 30 млн евро за Мудрика, клуб отказал. Большое предложение от ливерпульского клуба.

7. Безумная концовка! Александрия вырвала победу над Минаем. Защитник Андрей Цуриков во втором матче подряд отличился голом.

8. Первый балл. Ингулец спасся от поражения Металлисту. Команда Сергея Лавриненко использовала одиночный момент в собственной атаке.

9. Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров. По две победы на старте одержали «Заря», «Колос», «Александрия» и «Верес».

10. Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный? Сегодня впервые матч УПЛ был показан и Setanta Sports, и каналом УНИАН.

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Источник Sport.ua
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