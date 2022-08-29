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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 20:30 | Обновлено 29 августа 2022, 20:40
3551
3

Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров

По две победы на старте одержали «Заря», «Колос», «Александрия» и «Верес»

29 августа 2022, 20:30 | Обновлено 29 августа 2022, 20:40
3551
3
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
СК Днепр-1

​С 27 по 29 августа состоялся 2-й тур нового сезона УПЛ. Проведено все 8 поединков в отличие от первого тура, когда были сыграны только 5 матчей из 8.

По две победы на старте сезона одержали «Заря», «Колос», «Александрия» и «Верес» (по 6 очков).

Луганская «Заря» имеет формальное лидерство по лучшей разнице мячей.

Аутсайдером турнира неожиданно является киевское «Динамо», которое сенсационно с разгромным счетом проиграло «Днепру-1» (0:3).

​🏆 УПЛ. 2-й тур

27 августа

  • 🔸 13:00. Ворскла Полтава – Верес Ровно – 1:2
  • 🔸 13:00. Львов – Заря Луганск – 2:3
  • 🔸 15:00. Металлист 1925 Харьков – Черноморец Одесса – 0:0

28 августа

  • 🔸 13:00. Колос Ковалевка – Рух Львов – 2:0
  • 🔸 15:00. Шахтер Донецк – Кривбасс Кривой Рог– 1:0
  • 🔸 17:00. Динамо Киев – Днепр-1 – 0:3

29 августа

  • 🔸 13:00. Металлист Харьков – Ингулец Петрово – 1:1
  • 🔸 15:00. Александрия – Минай – 2:1

Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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BekXan
Таблицю потрібно дивитися після десь 6-7 туру там починає ситуація  бути на проясненя до цього в турнірку можна навіть не заглядати особливо після 1-2 турів.
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+1
Анатолій Чорнобук
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0
Злий Глобинець
Сподіваємося, що статус-кво збережеться і після третього туру, коли ДК зіграє з поточним лідером УПЛ Зорею.
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-1
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