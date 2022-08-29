Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров

​С 27 по 29 августа состоялся 2-й тур нового сезона УПЛ. Проведено все 8 поединков в отличие от первого тура, когда были сыграны только 5 матчей из 8.

По две победы на старте сезона одержали «Заря», «Колос», «Александрия» и «Верес» (по 6 очков).

Луганская «Заря» имеет формальное лидерство по лучшей разнице мячей.

Аутсайдером турнира неожиданно является киевское «Динамо», которое сенсационно с разгромным счетом проиграло «Днепру-1» (0:3).

​🏆 УПЛ. 2-й тур

27 августа

🔸 13:00. Ворскла Полтава – Верес Ровно – 1:2

– 1:2 🔸 13:00. Львов – Заря Луганск – 2:3

– 2:3 🔸 15:00. Металлист 1925 Харьков – Черноморец Одесса – 0:0

28 августа

🔸 13:00. Колос Ковалевка – Рух Львов – 2:0

– Рух Львов – 2:0 🔸 15:00. Шахтер Донецк – Кривбасс Кривой Рог– 1:0

– Кривбасс Кривой Рог– 1:0 🔸 17:00. Динамо Киев – Днепр-1 – 0:3

29 августа

🔸 13:00. Металлист Харьков – Ингулец Петрово – 1:1

🔸 15:00. Александрия – Минай – 2:1

Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура