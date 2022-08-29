Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый балл. Ингулец спасся от поражения Металлисту
Чемпионат Украины
Металлист
29.08.2022, FT 1 : 1
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 14:59 | Обновлено 29 августа 2022, 15:16
754
3

Первый балл. Ингулец спасся от поражения Металлисту

Команда Сергея Лавриненко использовала одиночный момент в собственной атаке

29 августа 2022, 14:59 | Обновлено 29 августа 2022, 15:16
754
3
Первый балл. Ингулец спасся от поражения Металлисту
ФК Металлист

Поединок в Ужгороде на стадионе «Авангард» между «Металлистом» и «Ингульцом» обещал быть очень захватывающим, ведь после победы харьковчан над львовским «Рухом» (2:1) в первом туре от новичка элитного дивизиона многие ждали очередной победы. Впрочем, явного фаворита не было.

Еще больший интерес к матчу у любителей украинского футбола возник после его начала. Дело в том, что транслировалась встреча сразу на двух телеканалах – Setanta Sports и УНИАН. А все потому, что «Металлист» пустил две съемочные группы – Setanta, являющуюся официальным транслятором УПЛ, и 1+1 Media, с которой харьковский клуб связан личным соглашением.

Кто прав, а кто виноват в истории с телепулом – каждый решает сам, однако допуск к работе сразу двух съемочных бригад кажется максимально правильным компромиссом в возникшей ситуации. Ранее луганская «Заря», львовский «Рух» и киевское «Динамо» в подобной ситуации просто не пускали работников Setanta на стадион.

Что касается самого поединка, то команда Александра Призетко быстро повела в счете. Уже на 5 минуте рефери назначил справедливый пенальти: Романюк обокрал Кучеренко на правом фланге штрафной площади, после чего заработал на себе фол. К точке подошел Дмитрий Коркишко, который развел мяч и вратаря по разным углам.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе харьковчан, а отыграться футболистам «Ингульца» удалось уже во втором тайме. На 60-й минуте Владислав Клименко решился на дальний удар и пробил точно в левый нижний угол – мяч от штанги влетел в сетку ворот опытнейшего Александра Рыбки.

Обе команды играли на победу и пытались взять максимальное количество очков, однако встреча завершилась боевой ничьей, хотя подопечные Призетко в первом тайме играли гораздо лучше, чем оппонент, да и в конце второго имели парочку голевых моментов. «Металлист» после двух матчей имеет в активе уже четыре балла, а «Ингулец» набрал первый пункт в нынешнем чемпионате.

В следующем туре команда Сергея Лавриненко 4 сентября проведет выездной матч против одесского «Черноморца», а «Металлист» 5 числа встретится с «Александрией».

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Металлист» – «Ингулец» - 1:1

Коркишко, 7 (пен.) – Клименко, 60

Коркишко, 38, Романюк, 69 – Кучеренко, 5, Сакив, 31, Паламарчук, 41, Запорожец, 87

«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Мизюк, Федоров, Романюк – Ралюченко – Картушов (Кныш, 79), Панасенко (Багачанский, 67), Танковский (Чидомере, 79), Пидлепенец – Коркишко (Прядун, 60).

«Ингулец»: Паламарчук – Сакив (Резепов, 90+2), Ченбай, Ковалев, Нагиев – Кучеренко (Коробенко, 46) – В. Близниченко (Смоляков, 75), Клименко, Запорожец, Одарюк (Козак, 46) – Ситало (Марусич, 70).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Удары (в створ): 8 (2) – 11 (4)
Угловые: 8 – 5
Оффсайды: 1 – 0.

МЕТАЛЛИСТ - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C

По теме:
Александрия – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Металлист пустил на матч с Ингульцом съемочные группы 1+1 Media и Setanta
чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Ингулец Металлист - Ингулец Денис Шаховец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
Футбол | 28 августа 2022, 19:50 60
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»

Коуч «Динамо» считает что ошибкой было играть с «Днепром-1» во Львове

ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
Футбол | 29 августа 2022, 07:44 1
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал будущее украинца

Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Футбол | 28.08.2022, 18:54
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Обамеянга ограбили и избили в Испании
Футбол | 29.08.2022, 11:08
Обамеянга ограбили и избили в Испании
Обамеянга ограбили и избили в Испании
Мирон МАРКЕВИЧ: «Забарный? В АПЛ его не заметят»
Футбол | 29.08.2022, 14:55
Мирон МАРКЕВИЧ: «Забарный? В АПЛ его не заметят»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Забарный? В АПЛ его не заметят»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
Петровские мазохисты. Клименко такой красивый а-ля Фернандеш забил. Ну дожимайте и выигрывайте! Ведь у вас в запасе поражение от Динамо.))
А они доигрались до того, что чуть не слили всё на 89 и 90+3...
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
28.08.2022, 09:00 13
Футбол
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
28.08.2022, 19:24 3
Футбол
Тренер Джошуа: «Энтони ментально проиграл в 10 или 11 раунде»
Тренер Джошуа: «Энтони ментально проиграл в 10 или 11 раунде»
27.08.2022, 09:13 6
Бокс
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
28.08.2022, 14:47
Бокс
Майкл ХАНТЕР: «Побью Фьюри досрочно, а конечной целью будет Усик»
Майкл ХАНТЕР: «Побью Фьюри досрочно, а конечной целью будет Усик»
27.08.2022, 08:52 2
Бокс
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
28.08.2022, 18:28 9
Бокс
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
27.08.2022, 14:50 1
Футбол
Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
27.08.2022, 20:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности