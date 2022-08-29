Первый балл. Ингулец спасся от поражения Металлисту

Поединок в Ужгороде на стадионе «Авангард» между «Металлистом» и «Ингульцом» обещал быть очень захватывающим, ведь после победы харьковчан над львовским «Рухом» (2:1) в первом туре от новичка элитного дивизиона многие ждали очередной победы. Впрочем, явного фаворита не было.

Еще больший интерес к матчу у любителей украинского футбола возник после его начала. Дело в том, что транслировалась встреча сразу на двух телеканалах – Setanta Sports и УНИАН. А все потому, что «Металлист» пустил две съемочные группы – Setanta, являющуюся официальным транслятором УПЛ, и 1+1 Media, с которой харьковский клуб связан личным соглашением.

Кто прав, а кто виноват в истории с телепулом – каждый решает сам, однако допуск к работе сразу двух съемочных бригад кажется максимально правильным компромиссом в возникшей ситуации. Ранее луганская «Заря», львовский «Рух» и киевское «Динамо» в подобной ситуации просто не пускали работников Setanta на стадион.

Что касается самого поединка, то команда Александра Призетко быстро повела в счете. Уже на 5 минуте рефери назначил справедливый пенальти: Романюк обокрал Кучеренко на правом фланге штрафной площади, после чего заработал на себе фол. К точке подошел Дмитрий Коркишко, который развел мяч и вратаря по разным углам.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе харьковчан, а отыграться футболистам «Ингульца» удалось уже во втором тайме. На 60-й минуте Владислав Клименко решился на дальний удар и пробил точно в левый нижний угол – мяч от штанги влетел в сетку ворот опытнейшего Александра Рыбки.

Обе команды играли на победу и пытались взять максимальное количество очков, однако встреча завершилась боевой ничьей, хотя подопечные Призетко в первом тайме играли гораздо лучше, чем оппонент, да и в конце второго имели парочку голевых моментов. «Металлист» после двух матчей имеет в активе уже четыре балла, а «Ингулец» набрал первый пункт в нынешнем чемпионате.

В следующем туре команда Сергея Лавриненко 4 сентября проведет выездной матч против одесского «Черноморца», а «Металлист» 5 числа встретится с «Александрией».

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Металлист» – «Ингулец» - 1:1

Коркишко, 7 (пен.) – Клименко, 60

Коркишко, 38, Романюк, 69 – Кучеренко, 5, Сакив, 31, Паламарчук, 41, Запорожец, 87

«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Мизюк, Федоров, Романюк – Ралюченко – Картушов (Кныш, 79), Панасенко (Багачанский, 67), Танковский (Чидомере, 79), Пидлепенец – Коркишко (Прядун, 60).

«Ингулец»: Паламарчук – Сакив (Резепов, 90+2), Ченбай, Ковалев, Нагиев – Кучеренко (Коробенко, 46) – В. Близниченко (Смоляков, 75), Клименко, Запорожец, Одарюк (Козак, 46) – Ситало (Марусич, 70).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Удары (в створ): 8 (2) – 11 (4)

Угловые: 8 – 5

Оффсайды: 1 – 0.

МЕТАЛЛИСТ - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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