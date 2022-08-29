Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ничья с Металлистом – закономерный результат»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился впечатлениями от матча второго тура УПЛ против «Металлиста» (ничья 1:1):

«Прежде всего хочу поблагодарить наши ВСУ за то, что имеем возможность проводить сезон и играть в футбол. Спасибо большое. Относительно игры: вышли два разных тайма. Первый был за «Металлистом», второй, я считаю, нам удался. Но нужно еще разобраться, почему так.

Возможно, ребята не смогли восстановиться, ведь была дальняя дорога, у нас на день было меньше отдыха, поэтому первый тайм был не скажу, что провальный, но вялый. Не было скорости, не было агрессии, не могли многое реализовать. Брак в передачах. В перерыве по-мужски побеседовали с ребятами и вышла совсем другая команда на второй тайм. Забили мяч, имели еще моменты.

Но и соперник имел моменты, надо отдать должное. Они их не реализовали, хотя могли. Поэтому ничья – закономерный результат, если брать игру в целом».