В понедельник, 29-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Харьковский «Металлист» дебютировал в украинской Премьер-лиге победой надо львовским «Рухом» (2:1), и теперь уверенно смотрит в сторону очередного успеха, но уже по итогам противостояния против петровского «Ингульца». Футболисты Сергея Лавриненко пропускали матч первого тура против киевского «Динамо» из-за участия столичного коллектива в квалификации еврокубков, однако успели вместо этого провести дерби Кировоградской области против «Александрии», уступив принципиальным соперникам (1:2). В игре на нейтральном поле в Ужгороде обе команды будут цепляться за очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Ингулец». За ходом матча можно следить по этой ссылке.