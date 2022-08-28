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29.08.2022 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 13:03 | Обновлено 28 августа 2022, 13:29
285
0

Металлист – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

28 августа 2022, 13:03 | Обновлено 28 августа 2022, 13:29
285
0
Металлист – Ингулец. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист

В понедельник, 29-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Харьковский «Металлист» дебютировал в украинской Премьер-лиге победой надо львовским «Рухом» (2:1), и теперь уверенно смотрит в сторону очередного успеха, но уже по итогам противостояния против петровского «Ингульца». Футболисты Сергея Лавриненко пропускали матч первого тура против киевского «Динамо» из-за участия столичного коллектива в квалификации еврокубков, однако успели вместо этого провести дерби Кировоградской области против «Александрии», уступив принципиальным соперникам (1:2). В игре на нейтральном поле в Ужгороде обе команды будут цепляться за очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Ингулец». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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