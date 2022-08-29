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Металлист
29.08.2022, FT 1 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 16:27 | Обновлено 29 августа 2022, 18:55
1075
0

Металлист - Ингулец - 1:1. Гостей спас красивый гол. Видеообзор матча

Фрагменты матча УПЛ

29 августа 2022, 16:27 | Обновлено 29 августа 2022, 18:55
1075
0
Металлист - Ингулец - 1:1. Гостей спас красивый гол. Видеообзор матча
ФК Металлист

«Металлист» и «Ингулец» в матче 2-го тура УПЛ сыграли вничью 1:1. При этом гостей спас красивый удар Владислава Клименко.

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Клименко (Ингулец).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Коркишко (Металлист).
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Источник Sport.ua
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