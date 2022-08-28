Металлист – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Соперники впервые сыграют в украинской Премьер-Лиге
Во 2-м туре нового чемпионата страны футболисты харьковского «Металлиста» в Ужгороде на стадионе «Авангард» будут принимать «Ингулец». Команды еще ни разу не встречались в украинской Премьер-Лиге, поэтому этот поединок будет первым в рамках их противостояния.
Металлист
Харьковский клуб вернулся в элитный дивизион через 6 лет отсутствия в нем. Но из-за войны амбициозные планы руководства «Металлиста» были скорректированы. Буквально за несколько дней до старта чемпионата команду покинули главный тренер Александр Кучер и несколько ведущих футболистов. Так что пришлось тренерскому штабу во главе с Олегом Ратием и Александром Призетко создавать практически новую команду.
Однако, несмотря на все эти трудности, «Металлист» в предыдущем туре порадовал своих болельщиков выездной победой над львовским «Рухом». Та игра, кстати, вошла в историю, как первая, которая трижды прерывалась из-за воздушной тревоги. В общей сложности матч длился почти четыре с половиной часа. Гости тогда открыли счет еще до перерыва после точного удара Подлепенца, а победный мяч уже во втором тайме забил один из недавних новичком клуба Прядун.
В нынешнем сезоне «Металлист» выбрал в качестве домашней арены ужгородский стадион «Авангард». Кстати, в свое время харьковчане здесь довольно часто добивались положительных результатов. Поэтому они наверняка будут стремиться к тому, чтобы продолжить здесь приятную для себя традицию.
Ингулец
Состав «Ингульца» тоже претерпел большие изменения, если его сравнивать с тем, который завершал первую половину минувшего сезона. Так что его наставнику Сергею Лавриненко пришлось столкнуться примерно с такими же трудностями, что и харьковским коллегам. Вот только стартовала в новом чемпионате команда из Петрова совсем не так, как хотела.
На своем поле «Ингулец» принимал соседей по Кировоградской области футболистов «Александрии» и потерпел поражение со счетом 1:2. Единственный гол в составе хозяев забил Кучеренко.
Понятно, что теперь для «Ингульца» очень важно не проиграть второй раз подряд. В противном случае команда сразу же на старте сезона может оказаться в самом низу турнирной таблицы, из которого затем совсем непросто подниматься вверх.
Статистика матчей
Как уже отмечалось, соперники еще ни разу не играли в Премьер-Лиге друг против друга. Более того, не пересекались их пути-дороги ни в первой лиге, ни в розыгрыше Кубка Украины. Так что эти команды только начинают писать историю своих взаимоотношений.
Ориентировочные составы:
«Металлист»: Рыбка, Каплиенко, Мизюк, Федоров, Романюк, Ралюченко, Картушов, Панасенко, Танковский, Подлепенец, Коркишко
«Ингулец»: Кучер, Ченбай, Кучеренко, Поспелов, Нагиев, Коробенко, Саков, Клименко, Запорожец, В. Близниченко, Ситало
Прогноз на противостояние:
В предыдущем туре харьковчане выглядели вполне достойно, да и состав игроков у них на данный момент поопытнее, чем у «Ингульца». Поэтому ставим на победу «Металлиста» 2:1.
29 августа, понедельник
|«Металлист» – «Ингулец»
|Ужгород. Стадион «Авангард». 15:00
|ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
|МЕТАЛЛИСТ - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Прогноз Sport.ua — 2:1
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