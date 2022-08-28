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Чемпионат Украины
28 августа 2022, 15:10 | Обновлено 28 августа 2022, 15:12
65
0

Металлист – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Соперники впервые сыграют в украинской Премьер-Лиге

28 августа 2022, 15:10 | Обновлено 28 августа 2022, 15:12
65
0
Металлист – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист

Во 2-м туре нового чемпионата страны футболисты харьковского «Металлиста» в Ужгороде на стадионе «Авангард» будут принимать «Ингулец». Команды еще ни разу не встречались в украинской Премьер-Лиге, поэтому этот поединок будет первым в рамках их противостояния.  

Металлист

Харьковский клуб вернулся в элитный дивизион через 6 лет отсутствия в нем. Но из-за войны амбициозные планы руководства «Металлиста» были скорректированы. Буквально за несколько дней до старта чемпионата команду покинули главный тренер Александр Кучер и несколько ведущих футболистов. Так что пришлось тренерскому штабу во главе с Олегом Ратием и Александром Призетко создавать практически новую команду. 

Однако, несмотря на все эти трудности, «Металлист» в предыдущем туре порадовал  своих болельщиков выездной победой над львовским «Рухом». Та игра, кстати, вошла в историю, как первая, которая трижды прерывалась из-за воздушной тревоги. В общей сложности матч длился почти четыре с половиной часа. Гости тогда открыли счет еще до перерыва после точного удара Подлепенца, а победный мяч уже во втором тайме забил один из недавних новичком клуба Прядун.

В нынешнем сезоне «Металлист» выбрал в качестве домашней арены ужгородский стадион «Авангард». Кстати, в свое время харьковчане здесь довольно часто добивались положительных результатов. Поэтому они наверняка будут стремиться к тому, чтобы продолжить здесь приятную для себя традицию. 

Ингулец

Состав «Ингульца» тоже претерпел большие изменения, если его сравнивать с тем, который завершал первую половину минувшего сезона. Так что его наставнику Сергею Лавриненко пришлось столкнуться примерно с такими же трудностями, что и харьковским коллегам. Вот только стартовала в новом чемпионате команда из Петрова совсем не так, как хотела. 

На своем поле «Ингулец» принимал соседей по Кировоградской области футболистов «Александрии» и потерпел поражение со счетом 1:2. Единственный гол в составе хозяев забил Кучеренко. 

Понятно, что теперь для «Ингульца» очень важно не проиграть второй раз подряд. В противном случае команда сразу же на старте сезона может оказаться в самом низу турнирной таблицы, из которого затем совсем непросто подниматься вверх.

Статистика матчей

Как уже отмечалось, соперники еще ни разу не играли в Премьер-Лиге друг против друга. Более того, не пересекались их пути-дороги ни в первой лиге, ни в розыгрыше Кубка Украины. Так что эти команды только начинают писать историю своих взаимоотношений.  

Ориентировочные составы: 

«Металлист»: Рыбка, Каплиенко, Мизюк, Федоров, Романюк, Ралюченко, Картушов, Панасенко, Танковский, Подлепенец, Коркишко

«Ингулец»: Кучер, Ченбай, Кучеренко, Поспелов, Нагиев, Коробенко, Саков, Клименко,  Запорожец, В. Близниченко, Ситало

Прогноз на противостояние:

В предыдущем туре харьковчане выглядели вполне достойно, да и состав игроков у них на данный момент поопытнее, чем у «Ингульца». Поэтому ставим на победу «Металлиста» 2:1. 

29 августа, понедельник

«Металлист» – «Ингулец»
Ужгород. Стадион «Авангард». 15:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
МЕТАЛЛИСТ - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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