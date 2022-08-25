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Чемпионат Украины
Ингулец
25.08.2022, FT 1 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 14:57 | Обновлено 25 августа 2022, 15:26
931
1

Жаркое дерби. Александрия одолела Ингулец в принципиальном поединке

Напряженное противостояние при адской жаре порадовало забитыми мячами

25 августа 2022, 14:57 | Обновлено 25 августа 2022, 15:26
931
1
Жаркое дерби. Александрия одолела Ингулец в принципиальном поединке
ФК Ингулец

В рамках украинской Премьер-лиги иногда могут случаться различные чудеса. То официальный вещатель будет гоняться за стаей «пиратов» по ​​всей сети, удаляя неправомерные трансляции, то матч на самый главный праздник страны – День Независимости – растянется на 4,5 часа. А бывает и так, что на фоне матчей первого тура национального первенства паре команд внезапно придет в голову заранее сыграть принципиальное региональное противостояние, которое при изначальном сценарии мы должны были увидеть только в середине октября, в лучшем случае.

Удивительно, и все, можете подумать вы, однако два представителя Кировоградской области, петровский «Ингулец» и «Александрия» в отчетный день решили подарить нам первый поединок в рамках седьмого тура национального первенства. Команды Сергея Лавриненко и Юрия Гуры строили амбициозные планы на этот сезон, который обещает стать футбольным годом равных возможностей для кого-либо, однако начинать выступления с ожесточенной схватки под палящим украинским солнцем было серьезным повышением ставок.

В первой половине игры именно жара и не давала командам раскрыться в полной мере. Игра была полностью равной, и было заметно, что каждая из сторон имеет свои тактические наработки. Однако реализовать их в полной мере никому не удавалось. «Ингулец» пытался активно привлекать Александра Козака к каждому розыгрышу на чужой половине, однако полузащитник заметно перетягивал на себя игру, что облегчало задачу его соперникам.

От команды Гуры в начале вообще не было заметно качественных предложений с точки зрения нападения, но, в конце концов, «полиграфам» удалось выровнять контроль мяча на чужой половине, с использованием нового приобретения в лице Богдана Кобзаря на острие атаки. Именно молодой игрок и заработал пенальти во время случайного эпизода на левом фланге чужой штрафной, когда на 22 минуте в него врезался голкипер Кучер. Рыбалка с отметки пробил в левый угол без лишних оговорок.

Когда гостям удалось добиться преимущества по счету, они почти сразу получили еще одну возможность забить, однако тот же Кобзарь на этот раз не смог пробить голкипера ударом вниз с центрального входа штрафной. Защитники хозяев тогда допустили страшную позиционную ошибку, однако даже это не заставило Лавриненко встать на ноги. Его команда после этого все же создала голевой момент, но выстрел Запорожца с левого фланга штрафной приняла на себя штанга, что и сохранило счет неизменным до перерыва.

Второй тайм начался с неприятного для нас, как любителей футбола, момента – гости забили второй раз, однако увидеть это не удалось из-за проблем с трансляцией. Хорошо, что впоследствии нам все же позволили узнать, что результативный выстрел с левого фланга штрафного от Цурикова после передачи Волошина увеличил преимущество команды Гуры по счету. К сожалению, в дальнейшем картинка нисколько не стала более стабильной, поэтому матч пришлось смотреть отрывками.

Хорошо, что мы увидели третий и последний гол в этой встрече. «Ингулец» своим прессингом на чужой половине все же добился серии угловых с правого фланга на 62 минуте, а Кучеренко со второй попытки сумел пробить мимо голкипера головой с близкой дистанции. Команда Лавриненко на этом не планировала останавливаться, однако жаркая погода оказывала действиям футболистов с обеих сторон безумное сопротивление.

В следующем туре петровский «Ингулец» в гостях будет испытывать на прочность харьковский «Металлист», а «Александрия» на собственном поле сразится против закарпатского «Миная».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Ингулец» – «Александрия» - 1:2

 Кучеренко, 62 – Рибалка, 22 (пен.), Цуриков, 48

  В. Блізніченко, 67 – Кобзар, 8, Третьяков, 20, Демченко, 60

«Ингулец»: Кучер – Ченбай, Кучеренко, Поспелов, Нагиев – Коробенко (Одарюк, 58) – Саков, Клименко (Смоляков, 84), Запорожец, В. Близниченко (А. Близниченко, 84) – Козак (Ситало, 58).

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко – Демченко, Волошин (Дришлюк, 75), Рыбалка (Кожушко, 90+6) – Третьяков (Шулянский, 86), Кобзарь (Авагимян, 75), Калитвинцев.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Ингулец» (с. Петрово).

Удары (в створ): 9 (2) – 8 (2)
Угловые: 6 – 10
Оффсайды: 4 – 0.

ИНГУЛЕЦ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 31°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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veter
Вот и всё. Бидон водки понесли назад в склад. Сезон провалили и сейчас все пойдут на уборку цыбули.
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